Scout24 will Aktien für bis zu 350 Millionen Euro zurückkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) will erneut eigene Anteile zurückkaufen. In einer oder mehreren Tranchen sollen nun Aktien im Volumen von bis zu 350 Millionen Euro zurückerworben werden, wie das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Details zu dem Vorhaben sollen im Laufe des März vor Beginn des Aktienrückkaufs bekannt gegeben werden.

Zudem will das Unternehmen überschüssige liquide Mittel künftig ebenfalls durch weitere Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurückgeben. Die bisherige Dividendenpolitik soll dabei aufrechterhalten werden. Zudem teilte Scout24 mit, nahezu alle der bislang rund 3,5 Millionen zurückerworbenen Aktien einzuziehen. Dadurch reduziere sich das Grundkapital des Konzerns auf 80,2 Millionen Scheine.

An diesem Dienstag (1. März) will das Unternehmen seine Zahlen für das abgeschlossene Jahr vorstellen./ngu/stw