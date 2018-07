Scout24 übernimmt Finanzcheck.de

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Portalbetreiber Scout24 übernimmt das Finanzportal Finanzcheck.



de. Der Kaufpreis beläuft sich auf 285 Millionen Euro, wie der MDax -Neuling am Dienstagabend mitteilte. Der Kaufpreis werde vollständig in bar bezahlt. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus, wird aber in vier bis sechs Wochen erwartet.

Finanzcheck.de betreibt eine Online-Plattform für Verbraucherfinanzierungen und bietet Nutzern einen Vergleich von Konsumentenkrediten. Scout24 wiederum betreibt digitale Marktplätze mit dem Schwerpunkt auf Immobilien und Autos. In beiden Segmenten spielen Kredite eine Rolle. Durch die Übernahme von Finanzcheck.de verspricht sich Scout24 daher Chancen, das Wachstum mit Dienstleistungsangeboten voranzutreiben./she/jha/