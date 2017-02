Scout24: T. Rowe Price erhöht Anteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Die T. Rowe Price Associates Inc. hat bei der Scout24 AG Anteile erworben und damit die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 9. Februar 2017 hielt T. Rowe Price insgesamt 3.236.646 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 3,01 Prozent. Damit ist das amerikanische Unternehmen sechster in der Aktionärsliste. Der größte Anteil liegt nach Angaben des Online-Marktplatzbetreibers mit 32,24 Prozent im Großaktionärspool von Hellman & Friedman sowie der Deutschen Telekom. Der Finanzinvestor kommt dabei über die H&F Corporate Investors VII, Ltd. auf einen Anteil von 22,98 Prozentpunkten, das größte europäische Telekommunikationsunternehmen ist mit 9,26 Prozentpunkten beteiligt. Am 7. Februar hatte Morgan Stanley & Co. International plc seinen Stimmrechtsanteil an der Scout24 auf 4,94 Prozent verkleinert.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 15,14 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Scout24. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 4,16 Prozentpunkte erhöht.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse