Scout24: Steht ein Kursrutsch bevor?

Lieber Leser,

Scout24 zählt derzeit zu den stärker gefragten Aktie im deutschen Börsensegment. Erst in den vergangenen Tagen konnte die Aktie ihre Aufwärtstrends in verschiedenen zeitlichen Dimensionen nicht mehr halten und macht sich auf den Weg Richtung Abwärtstrends. Aus technischer Perspektive sind diese Abwärtstrends schon erreicht, da die Kurse sowohl unter dem GD20, als auch unter den GD28, 50, 100 und 200 notieren. Dies signalisiert in kurz-, mittel- und langfristiger Perspektive den Abwärtstrend.

Charttechnisch entscheidende Wegmarke erreicht

Dabei hat die Aktie nunmehr eine charttechnisch entscheidende Wegmarke erreicht. Die Kurse sind derzeit bei 32 Euro angelangt und haben damit eine wichtige Unterstützung angegriffen. Wenn diese Haltelinie jetzt nicht greift, dann ist aus charttechnischer Sicht ein Kursrückgang auf 30 Euro nahezu unvermeidlich.

Dementsprechend müsste dann diese Marke einen Boden bieten, ansonsten würde sogar ein weiterer Kursrutsch Richtung 25 Euro anstehen. Das bedeutet, die Aktie kämpft nicht nur mit dem Wiedereintritt in den technischen Aufwärtstrend, sondern könnte vielmehr sogar einen deutlichen charttechnisch bedingten Kurssturz hinnehmen müssen.

Charttechnisch und technisch orientierte Analysten sind derzeit nicht besonders optimistisch und bescheinigen Scout24, dass die Aktie schnell einen Turnaround schaffen sollte, um nicht tiefer zu fallen.

Deshalb ist die Aktie im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.