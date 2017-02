Scout24: Morgan Stanley verkauft – Weiter Platz zwei!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Die Morgan Stanley & Co. International plc hat ihre Beteiligung an der Scout24 AG mit Wirkung zum 7. Februar 2017 auf 4,94 Prozent der Stimmrechte verringert. Zuletzt war die US-amerikanische Bank mit 5,01 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit bleibt Morgan Stanley zweiter in der Aktionärsliste. Der größte Anteil liegt nach Angaben des Online-Marktplatzbetreibers mit 32,24 Prozent im Großaktionärspool von Hellman & Friedman sowie der Deutschen Telekom. Der Finanzinvestor kommt dabei über die H&F Corporate Investors VII, Ltd. auf einen Anteil von 22,98 Prozentpunkten, das größte europäische Telekommunikationsunternehmen ist mit 9,26 Prozentpunkten beteiligt. BlackRock, Inc. hatte seinen Anteil an Scout24 am 13. Dezember 2016 auf 4,93 Prozent verringert, während Standard Life Investments Limited seinen Anteil am gleichen Tag auf 3,47 Prozent erhöhte. Die Allianz Global Investors GmbH ist seit dem 12. August 2016 mit 3,20 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 15,14 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Scout24. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 4,16 Prozentpunkte erhöht.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

