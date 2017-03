Scout24: Morgan Stanley unter 5 Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Die Morgan Stanley & Co. International plc hat mit ihren Anteilen am Kapital der Scout24 AG die Fünf-Prozent-Schwelle unterschritten. Mit Wirkung zum 10. März 2017 waren noch 5.322.661 Aktien bzw. 4,95 Prozent des Scout24-Kapitals im Besitz der US-amerikanischen Bank mit Hauptsitz in New York. Im Gegenzug stieg der über Finanzinstrumente gehaltene Stimmrechtsanteil von 4,28 Prozent auf 4,56 Prozent. Inklusive der Finanzinstrumente kommt Morgan Stanley sogar auf einen erhöhten Stimmrechtsanteil von 9,51 (9,35) Prozent. Am 20. Februar hatte Morgan Stanley seinen Kapitalanteil an der Scout24 noch auf 5,08 Prozent vergrößert. Der größte Anteil am Kapital liegt nach Angaben des Online-Marktplatzbetreibers mit 32,24 Prozent im Großaktionärspool von Hellman & Friedman sowie der Deutschen Telekom. Der Finanzinvestor kommt dabei über die H&F Corporate Investors VII, Ltd. auf einen Anteil von 22,98 Prozentpunkten, das größte europäische Telekommunikationsunternehmen ist mit 9,26 Prozentpunkten beteiligt.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar auf 16,14 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Scout24. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,99 Prozentpunkte erneut erhöht.

Ein Beitrag von Michael Garth.