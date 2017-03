Scout24: Morgan Stanley und BlackRock handeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Die Morgan Stanley & Co. International plc hat mit ihren Anteilen am Kapital der Scout24 AG auch die Drei-Prozent-Schwelle unterschritten. Mit Wirkung zum 20. März 2017 waren noch 1.400.935 Aktien bzw. 1,30 Prozent des Scout24-Kapitals im Besitz der US-amerikanischen Bank mit Hauptsitz in New York. Im Gegenzug stieg der über Finanzinstrumente gehaltene Stimmrechtsanteil von 4,56 Prozent auf 8,06 Prozent. Inklusive der Finanzinstrumente kommt Morgan Stanley schließlich auf einen leicht verringerten Stimmrechtsanteil von 9,36 (9,51) Prozent. Bereits am 10. März hatte Morgan Stanley seinen Kapitalanteil an der Scout24 auf 4,95 Prozent verkleinert. Die BlackRock, Inc. war bisher mit 5,07 Prozent am gezeichnete Kapital und mit weiteren 0,02 Prozent über Instrumente an den Stimmrechten des Online-Marktplatzbetreibers beteiligt gewesen. Der weltgrößte Vermögensverwalter hat seinen Anteil am 21. März 2017 auf 4,97 Prozent verringert, die Instrumente im Gegenzug aber auf 0,13 Prozent leicht erhöht. Der gesamte Stimmrechtsanteil lag damit unverändert bei 5,10 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar auf 16,14 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Scout24. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,99 Prozentpunkte erneut erhöht.

Ein Beitrag von Michael Garth.