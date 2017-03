Scout24: BlackRock geht über 5 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Die BlackRock, Inc. hat mit ihren Anteilen am Kapital der Scout24 AG die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten. Mit Wirkung zum 17. März 2017 waren 5.459.854 Aktien bzw. 5,07 Prozent des Scout24-Kapitals im Besitz des weltgrößten Vermögensverwalters. Der über Finanzinstrumente gehaltene Stimmrechtsanteil erhöhte sich auf 0,02 Prozent. Insgesamt kommt BlackRock so auf einen Stimmrechtsanteil von 5,10 Prozent. Am 13. Dezember 2016 hatte der Investmentmanager seinen Kapitalanteil an der Scout24 bereits auf 4,93 Prozent vergrößert. Der größte Anteil am Kapital liegt nach Angaben des Online-Marktplatzbetreibers mit 32,24 Prozent im Großaktionärspool von Hellman & Friedman sowie der Deutschen Telekom. Der Finanzinvestor kommt dabei über die H&F Corporate Investors VII, Ltd. auf einen Anteil von 22,98 Prozentpunkten, das größte europäische Telekommunikationsunternehmen ist mit 9,26 Prozentpunkten beteiligt. Am 10. März hatte Morgan Stanley & Co. International plc seinen Stimmrechtsanteil an der Scout24 auf 9,51 (9,35) Prozent vergrößert.

Die Top 3 unter den bei der Scout24 engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

Allianz Europe Equity Growth

1.446.301

International Stock Fund

1.442.145

International Discovery Fund

904.043



Ein Beitrag von Michael Garth.