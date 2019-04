Scout24 Aktie: Gemeinsame begründete Stellungnahme ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Nun ist es klar: Die Scout24-Aktie hat im Grunde einen „Deckel“ bei 46 Euro. Denn das Übernahmenagebot „Pulver BidCo GmbH“ liegt genau in dieser Höhe, also 46 Euro je Scout24-Aktie. Und am Mittwoch gab es dazu die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG. Und wie lautet diese? Sie fällt recht eindeutig aus. Denn Vorstand und Aufsichtsrat „empfehlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.