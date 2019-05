Scotts Miracle-Gro vs. Auxly Cannabis: Welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

Wer an Cannabis-Aktien interessiert ist, aber lieber die nicht ganz so großen Möglichkeiten wählen will, findet mit Scotts Miracle-Gro (WKN:883369) und Auxly Cannabis (WKN:A2JNSX) zwei interessante Aktien. Denn beide sind recht weit von dem entfernt, was man sich gemeinhin unter Cannabis-Aktien vorstellt.

Scotts war in diesem Jahr bislang eindeutig der Gewinner. Aber welche dieser Aktien ist die bessere Wahl für langfristig denkende Investoren? Schauen wir doch mal, wie Scotts Miracle-Gro und Auxly Cannabis gegeneinander abschneiden.

Was für Scotts Miracle-Gro spricht

Scotts Miracle-Gro erhält seine Bezeichnung als Marihuana-Aktie dank der Tochtergesellschaft Hawthorne Gardening. Hawthorne zählt zu den führenden Anbietern von Hydro-Gartenprodukten für die US-Hanfindustrie. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 trug dieses Geschäft 47 % zum Gesamtumsatz von Scotts bei.

Die große Nachricht für Scotts Miracle-Gros Tochtergesellschaft Hawthorne ist, dass sich der legale Marihuana-Markt in den USA noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Sicher, 33 Staaten haben bislang medizinisches Cannabis legalisiert und zehn dieser Staaten sogar den freien Verkauf. Aber viele dieser Märkte stehen noch ganz am Anfang.

Einige weitere große US-Bundesstaaten werden in naher Zukunft wohl ebenfalls den Verkauf legalisieren. So könnte man noch in diesem Jahr in Illinois darüber abstimmen. Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass der Marihuana-Markt dieses Staates dann 2 Milliarden US-Dollar an Wert übertreffen könnte. New Jersey und New York könnten ebenfalls den Handel mit Cannabis legalisieren.

Kalifornien beansprucht den größten legalen Cannabis-Markt der USA. Der legale Markt des Staates hatte im vergangenen Jahr Startschwierigkeiten. Scotts Miracle-Gros CEO Jim Hagedorn sagte bei der Telefonkonferenz im ersten Quartal, dass er „die Politiker für den schlechten Start verantwortlich“ mache. Aber die Situation in Kalifornien verbessert sich und könnte in den nächsten Jahren einen großen Schub für Hawthorne bedeuten.

Darüber hinaus muss man unbedingt Scotts traditionsreiches Kerngeschäft mit Rasen- und Gartenprodukten im Kopf behalten. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen in seine neue Miracle-Gro-Performance-Organics-Linie für Pflanzenernährungsprodukte und seine GroundClear-Produkte zur biologischen Unkrautbekämpfung.

Ein nettes Plus für Investoren, das Scotts Miracle-Gro bietet, ist die Dividende. Die Rendite beträgt derzeit 2,74 %.

Was für Auxly Cannabis spricht

Auxly Cannabis ist zwar kein Zulieferer für die Cannabis-Industrie, aber eben auch kein herkömmlicher Züchter. Stattdessen ist Auxly in fast allen Segmenten der Cannabis-Lieferkette tätig.

Das Unternehmen baut Cannabis an, sowohl direkt als auch indirekt. Die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Auxly, Kolab Project und Robinson’s Cannabis, verfügen zusammen über eine Anbaufläche von 47.700 Quadratmetern. Das Unternehmen besitzt auch 80 % des in Uruguay ansässigen Outdoor-Hanfzüchters Inverell.

Darüber hinaus hat Auxly Kontakte zu anderen Unternehmen, die derzeit ihre Produktionskapazität erhöhen. Dazu gehören mehrere Streaming-Deals, Abnahmevereinbarungen und Joint Ventures. Die wichtigste dieser Vereinbarungen ist das Joint Venture von Auxly mit Sunens, das in Spitzenzeiten jährlich 155.000 Kilogramm Cannabis liefern soll.

Der Fokus von Auxly auf Midstream und Verarbeitung wird wahrscheinlich am besten durch die Tochtergesellschaft DoseCann veranschaulicht. DoseCann verfügt über eine 42.000 Quadratfuß große Anlage zur Gewinnung von Cannabis-Öl. Dieses Geschäft könnte für Auxly besonders lukrativ sein, sobald Cannabis-Derivate wie Lebensmittel und Getränke in Kanada verkauft werden dürfen.

Das Unternehmen verfügt auch über mehrere nachgelagerte Vertriebs- und Einzelhandelsgeschäfte. Dazu gehören die Einzelhandelslizenzen von Kolab Project und Partnerschaften mit den Einzelhändlern Atlantic Cultivation und Inner Spirit.

Im Vergleich zu vielen anderen kanadischen Marihuana-Aktien könnte man Auxly tatsächlich als Schnäppchen erachten. Die Marktkapitalisierung liegt bei weniger als 400 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat gleich mehrere Eisen im Feuer. Wenn das alles wie geplant läuft, könnte Auxly in den kommenden Jahren sehr viel mehr wert sein.

Welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

Meiner Meinung nach gibt es hier einen klaren Gewinner. Scotts Miracle-Gro ist finanziell in einer viel stärkeren Position als Auxly Cannabis. Für mich ist eine Investition in Scotts sehr viel weniger riskant als eine in Auxly.

Das bedeutet nicht, dass es für Scotts Miracle-Gro gar keine Risiken gibt. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Ich denke jedoch, dass die langfristigen Perspektiven für das Unternehmen sehr solide sind. Ich bin überzeugt, dass Scotts hier die bessere Marihuana-Aktie und eine Top-Chance für Investoren ist, die vom Cannabis-Boom profitieren wollen.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 13.4.2019 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019