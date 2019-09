Scotts Miracle-Gro: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Per 13.09.2019, 15:26 Uhr wird für die Aktie Scotts Miracle-Gro am Heimatmarkt New York der Kurs von 101.57 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Unsere Analysten haben Scotts Miracle-Gro nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Scotts Miracle-Gro für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Scotts Miracle-Gro für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Scotts Miracle-Gro insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Scotts Miracle-Gro beträgt das aktuelle KGV 21,18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 26,85. Scotts Miracle-Gro ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Scotts Miracle-Gro als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Scotts Miracle-Gro vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 96 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,51 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 101,6 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".