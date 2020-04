Scotts Miracle-Gro: Was Sie wissen sollten?

Per 25.04.2020, 19:05 Uhr wird für die Aktie Scotts Miracle-Gro am Heimatmarkt New York der Kurs von 124.73 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Scotts Miracle-Gro entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Scotts Miracle-Gro als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 106,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -14,87 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 124,81 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Scotts Miracle-Gro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 1,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,75 Prozent im Branchenvergleich für Scotts Miracle-Gro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,53 Prozent im letzten Jahr. Scotts Miracle-Gro lag 45,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Scotts Miracle-Gro hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,93 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.7%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,77 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.