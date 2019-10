Scotts Miracle-Gro: Tut sich da was?

Per 16.10.2019, 11:18 Uhr wird für die Aktie Scotts Miracle-Gro am Heimatmarkt New York der Kurs von 101.31 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Scotts Miracle-Gro einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Scotts Miracle-Gro jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Scotts Miracle-Gro nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 0,44 Prozentpunkte (2,23 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Scotts Miracle-Gro-Aktie die Einschätzung "Sell" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Scotts Miracle-Gro vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 96 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -5,15 Prozent erzielen, da sie derzeit 101,21 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Scotts Miracle-Gro in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Scotts Miracle-Gro wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.