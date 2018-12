Scotts Miracle-Gro: Haben Sie darauf geachtet?

An der Heimatbörse New York notiert Scotts Miracle-Gro per 23.12.2018, 16:49 Uhr bei 52,4 USD. Scotts Miracle-Gro zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Scotts Miracle-Gro auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Scotts Miracle-Gro mit einem Wert von 14,4 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Home & Office Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,6 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Scotts Miracle-Gro-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 79,03 USD. Der letzte Schlusskurs (59,54 USD) weicht somit -24,66 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (71,02 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,16 Prozent), somit erhält die Scotts Miracle-Gro-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Scotts Miracle-Gro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,55 Prozent und liegt damit 0,89 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Home & Office Products, 2,66). Die Scotts Miracle-Gro-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.