Scotts Miracle-Gro-Aktie: Investoren aufgepasst!

Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) gab bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens die Zahlung einer Bardividende in Höhe von 0,66 US-Dollar pro Aktie beschlossen hat. Die Dividende ist am 10. Juni 2022 an die am Freitag, 27. Mai 2022, eingetragenen Aktionäre zahlbar. Über ScottsMiracle-Gro Mit einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Dollar ist das Unternehmen einer der weltweit größten Vermarkter von… Hier weiterlesen