Scottish and Southern Energy: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

An der Heimatbörse London notiert Scottish and Southern Energy per 22.09.2018, 00:02 Uhr bei 1129,17 GBP. Scottish and Southern Energy zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Scottish and Southern Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Scottish and Southern Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen Mehrertrag in Höhe von 4,92 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Scottish and Southern Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Scottish and Southern Energy liegt im Mittel wiederum bei 1431,3 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1129 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 26,78 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Scottish and Southern Energy insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Scottish and Southern Energy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scottish and Southern Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,43, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,92, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.