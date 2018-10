Scottish and Southern Energy: Ist es das gewesen?

Scottish and Southern Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Dienstprogramme", notiert aktuell (Stand 15:01 Uhr) mit 1130,17 GBP nahezu gleich (-0.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Scottish and Southern Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Scottish and Southern Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Utilities) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Scottish and Southern Energy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scottish and Southern Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,35, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,56, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Scottish and Southern Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Scottish and Southern Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Scottish and Southern Energy liegt im Mittel wiederum bei 1438,58 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1132,5 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 27,03 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Scottish and Southern Energy insgesamt die Einschätzung "Buy".