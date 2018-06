Scottish and Southern Energy: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

Am 27.06.2018, 17:17 Uhr notiert die Aktie Scottish and Southern Energy an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1350 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Die Aussichten für Scottish and Southern Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Scottish and Southern Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Scottish and Southern Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Scottish and Southern Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,05 % und somit 3,63 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,43 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Scottish and Southern Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Scottish and Southern Energy-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Sell". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1565,18 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,07 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1348,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Scottish and Southern Energy somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.