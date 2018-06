Scottish Chamber Orchestra kündigt neuen Chefdirigenten Maxim Emelyanychev an

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Das international renommierte Scottish Chamber Orchestra (SCO),gab heute bekannt, dass der dynamische junge Dirigent MaximEmelyanychev neuer Chefdirigent des Orchesters wird.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/701318/Maxim_Emelyanychev.jpg )Maxim Emelyanychev wird die Stelle im September 2019 antreten.Seine erste Spielsaison wird im März 2019 bekannt gegeben.Dieses Jahr im März übernahm Maxim Emelyanychev bereitskurzfristig die Vertretung als Dirigent des Orchesters. DieReaktionen der Musiker, des Publikums und der Kritiker wareneinhellig positiv.Benjamin Marquise Gilmore, Leiter des SCO, kommentierte: "Maximist ein echtes Original und hat einen einzigartigen musikalischenAusdruck. Sein Streben nach Perfektion ist genauso unerschöpflich wieseine Energie. Hier gibt es eindeutig Potenzial für eine großartigePartnerschaft mit dem Orchester. Ich freue mich schon sehr darauf,wieder mit ihm zu zusammenzuarbeiten!"Alec Frank-Gemmill, 1. Hornist, fügte hinzu: "Diese Woche warwirklich erstaunlich. Trotz seines jungen Alters hat er ein echtesVerständnis für den Stil der Epoche. Er hat ein unglaubliches Gehörund eine tolle Energie".Gavin Reid, Vorsitzender des Scottish Chamber Orchestra meinte:"Maxim ist ein beeindruckender Musiker und ich freue mich extrem, ihnbeim SCO begrüßen zu dürfen. Dass ein Dirigent so schnell eine sogute Verbindung mit einem neuen Orchester aufbaut, war wirklichaußergewöhnlich."Maxim Emelyanychev, künftiger Chefdirigent des Scottish ChamberOrchestra sagte "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, eine so freieZusammenarbeit mit einem Orchester zu spüren, bei gleichzeitig sohoher Konzentration ab der ersten Probe! Es inspiriert mich und ichfühle mich geehrt, Musik mit diesen außerordentlichen Musikernschaffen zu dürfen!"Maxim Emelyanychev (29) ist ein herausragender Vertreter derjüngeren Generation von russischen Dirigenten. Er wurde 1988 als Sohneiner Musikerfamilie geboren und studierte Dirigieren und Klavier inNizhny Novgorod und später mit Gennady Rozhdestvensky amTschaikowsky-Konservatorium in Moskau.Er wurde unter anderem mit Joyce DiDonato und Il Pomo d'Oro fürdas Album Krieg und Frieden (Warner/Erato) mit dem Gramophone Award2017 ausgezeichnet und erhielt als Cembalist in einer Produktion vonLe nozze di Figaro in Perm, aufgenommen von Sony Classical, denGolden Mask-Theaterpreis.Seit seinem ersten Auftritt als Dirigent im Alter von 12 Jahrenarbeitete er mit zahlreichen russischen und internationalenOrchestern zusammen. Neben seiner neuen Stelle mit dem ScottishChamber Orchestra wird er nächste Saison auch das NetherlandsPhilharmonic, Antwerpen Symphony, Tokyo Symphony, Royal Philharmonicund St Petersburg Philharmonic Orchestra dirigieren. Außerdem wird ersein Debüt beim Glyndebourne Festival 2019 mit dem Orchestra of theAge of Enlightenment geben.Weitere Informationen und Bilder erhalten Sie in dieserPressemappe (https://www.dropbox.com/sh/e2tw2vjo5xai7vj/AAByffPmsN-S9xZ4SElzvbGQa?dl=0).Pressekontakt:Susie Gray+44(0)131-202-6220Susie@thecornershoppr.comOriginal-Content von: Scottish Chamber Orchestra, übermittelt durch news aktuell