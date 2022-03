Scott Hall ist tot!

Sag dem Bösewicht gute Nacht.

Scott Hall, der in den 1990er und 2000er Jahren für die World Wrestling Entertainment Inc. (NYSE:WWE) und World Championship Wrestling kämpfte, starb am Montagabend im Alter von 63 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte.

Hall wurde im Wellstar Kennestone Hospital in Marietta, Georgia, an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen, nachdem er in der Nacht zum Sonntag drei Herzinfarkte erlitten hatte,



