Scotia Strategic Equity Portfolio: Das wird bald in aller Munde sein!

Für die Aktie Scotia Strategic Equity Portfolio wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 20.07.2018 ein Kurs von 19,49 CAD geführt.Wie Scotia Strategic Equity Portfolio derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Scotia Strategic Equity Portfolio in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Scotia Strategic Equity Portfolio haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Scotia Strategic Equity Portfolio bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

