Scorpio Tankers: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Börse New York schloss die Scorpio Tankers-Aktie am 26.12.2018 mit dem Kurs von 1,85 USD. Die Scorpio Tankers-Aktie wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Scorpio Tankers entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Scorpio Tankers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Transportation & Logistics"-Branche sind im Durchschnitt um 82,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -125,54 Prozent im Branchenvergleich für Scorpio Tankers bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 82,6 Prozent im letzten Jahr. Scorpio Tankers lag 125,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scorpio Tankers-Aktie hat einen Wert von 53,45. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (48,07). Wie auch beim RSI7 ist Scorpio Tankers auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,07). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Scorpio Tankers.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Scorpio Tankers-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 3,32 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 79,54 Prozent erzielen, da sie derzeit 1,85 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".