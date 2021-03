Score Media and Gaming Aktie: Wird das eine rosige Zukunft?

Score Media and Gaming Inc (NASDAQ:SCR) konnte seinen Börsengang in den USA schnell abschließen, nachdem das Unternehmen am vergangenen Donnerstag sein Debüt an der Nasdaq gab.

Was geschah

Am Montag gab Score Media bekannt, dass 6.900.000 Aktien der Klasse A zu einem Preis von $27 pro Aktie verkauft wurden, was einem Bruttoerlös von $186,3 Millionen entspricht. Score Media plant, den Nettoerlös für allgemeine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung