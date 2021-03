Score Media and Gaming Aktie: Schnelles Wachstum voraus!

Die mobile Sportwetten-App von Score Media and Gaming Inc. (NASDAQ:SCR), theScore Bet, wird noch in diesem Jahr in Illinois verfügbar sein, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Was passiert ist

Im Rahmen eines Zehnjahresvertrags mit dem Harrah's Joliet Hotel & Casino von Caesars Entertainment Inc. (NASDAQ: CZR) wird Score Media seine Sportwetten-App im zweiten Quartal 2021 in Illinois starten. Illinois ist nach New ...



