Scooter, Skateboards und Kleinstwagen: Messe zeigt Zukunfts-Mobilität

HANNOVER (dpa-AFX) - Ob E-Tretroller, E-Skateboard, E-Bike oder E-Kleinstwagen - elektrische Leichtfahrzeuge sollen den Verkehr in Städten verändern.



Eine neue Messe in Hannover bietet jetzt eine Plattform für die Hersteller dieser Geräte - eröffnet wird die "Micromobility Expo" am Donnerstag (9.00 Uhr) auf dem Messegelände in Hannover.

Die Ausstellung will umweltfreundliche Lösungen für den Verkehr vor allem in Großstädten zeigen. E-Tretroller, E-Fahrräder oder Cargo-Bikes könnten den Verkehr in den Städten deutlich verändern, heißt es von den Veranstaltern. Die Messe will die neuesten Modelle zeigen, außerdem gibt es Teststrecken und Diskussionen über Verkehrsmodelle der Zukunft.

E-Scooter sind in vielen europäischen Metropolen schon im Einsatz. In Deutschland hat die geplante Zulassung der E-Tretroller auf Gehwegen auch zu Sicherheitsbedenken geführt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Zulassung der E-Scooter noch in diesem Frühjahr durchsetzen, am 17. Mai soll der Bundesrat über die Verordnung abstimmen./tst/DP/he