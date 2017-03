Scoot Networks, der Wegbereiter im urbanen Transportwesen, liefert mit Modell für gemeinsame Elektromobilität Lösung der Stau- und Emissionsprobleme in den Großstädten dieser Welt

Zu Scoot Mobility Operating System (MOS)-Partnern zählenRenault-Nissan, Mahindra GenZe und emcoSan Francisco (ots/PRNewswire) - Scoot Networks, Inc., derführende Anbieter von Shared-Services für elektrisch betriebeneLeichtfahrzeuge (LEV), gab heute seine internationale Expansion mitder Enthüllung von Scoot MOS (Scoot Mobility Operating System)bekannt, einer Plattform für LEV-Sharing in dicht besiedeltenstädtischen Ballungszentren. Scoot wird, in Partnerschaft mitführenden LEV-Herstellern wie Renault-Nissan und Mahindra GenZe, seinbewährtes Modell auf weitere Städte in Europa, Lateinamerika undAsien ausweiten, damit LEV-Services dort die gleichen Erfolge wieScoot in den USA erzielen - und übertreffen - können."Die Verbraucher interessieren sich immer mehr fürumweltfreundliche, effizientere Transportmöglichkeiten, und dieNachfrage nach unseren vollständig elektrisch betriebenen Rollernwächst speziell in staugeplagten Städten rasant", erklärt TomValasek, Chief Marketing Officer bei Mahindra GenZe. "Dies ist dieMarktchance, die wir gemeinsam mit Scoot wahrnehmen. Scoot MOS bietetunseren Flottenkunden ein nahtloses und unmittelbar greifendesModell, mit dem sie ihr geschäftliches Wachstum für die größtenBallungszentren der Welt realisieren können".Das 2012 in San Francisco, einem der weltweit schärfstenWettbewerbsmärkte für das Transportwesen gestartete Scoot ist derErfinder des ersten LEV-Shared-Service mit Tausenden von Fahrern inSan Francisco, und über 800 Fahrzeugen. Die Scoot-Nutzer haben mitüber 3 Millionen an mit sauberer Energie gefahrenen Kilometern aufScoots umweltfreundlicher Elektroflotte 783 metrische Tonnen an CO2eingespart, die sonst die Luft belastet hätten. Mit dem Debüt vonScoot MOS macht Scoot dieses sehr erfolgreiche Modell zur Lösung derurbanen Verstopfung nun, in Zusammenarbeit mit führenden Partnern vorOrt, für weitere Städte rund um den Erdball verfügbar. DieUnternehmen profitieren von Scoots umfangreicher operativer Erfahrungund der Scoot MOS-Plattform, und haben gleichzeitig Zugriff auf dieSpitzenmodelle der LEV-Klasse, unter anderem das Renault TwizyElektro-Quad, den Mahindra GenZe 2.0 Elektroroller, denfrachttauglichen T-Serie Cargo-Scooter von GOVECS und den emcoElektroroller. Scoot wird, gemeinsam mit seinen Partnern, dasLEV-Sharing zu einem Grundbestandteil des städtischen Nahverkehrsrund um den Globus machen."Die Stadtbewohner von heute erwarten die vom Auto her gewohnteFlexibilität, wollen sich aber kein Auto anschaffen, sondernbevorzugen stattdessen gemeinsam genutzte Elektroroller, die sich zuunserem schnellst wachsenden Marktsegment entwickelt haben", sagtRaymon Pouwels, Commercial Advisor Emco-Elektroroller. "Durch diePartnerschaft mit Scoot können wir zum einen diese Nachfragebefriedigen, zum anderen unseren Kunden das geben, wonach sie suchen:nämlich effiziente, kostengünstige, umweltfreundlicheTransportmöglichkeiten".Neuvorstellung Scoot MOS: Die Plattform für die gemeinsame Nutzungvon elektrisch betriebene LeichtfahrzeugenDas von Mobilitätsdienstleistern für Mobilitätsdienstleisterentwickelte Scoot MOS bietet die komplette Management-Plattform fürjedes LEV einschließlich Elektroroller, Elektrofahrrad und drei- undvierrädrige Fahrzeuge. Scoot MOS ist mit proprietärer,LEV-spezifischer In-Vehicle-Elektronik, einer intuitiven Fahrer-Appund umfangreicher Fahrzeug-, Kunden-, Parkplatz- und Auflade-Softwaredas fertig geschnürte Paket, das jeder Elektromobilitätsdienstleisterbraucht, um in diesem komplexen Geschäftsfeld erfolgreich sein.Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://scoot.co/partners"Wir konnten in den letzten fünf Jahren einen Anstieg voninnovativen Transportmitteln beobachten, von Car-Sharing überFahrgemeinschaften bis hin zu Bike-Sharing. Es gibt jedoch noch eineriesige Lücke zwischen Fahrrädern, Bussen und Zügen - die zu langsamsind - und Fahrgemeinschaften und Fahrzeughaltung, die in der Stadteinfach zu teuer und problematisch sind", so Michael Keating, CEO undGründer von Scoot. "Da die Nachfrage nach unmittelbaren, dabeimöglichst wenig kapital-intensiven Lösungen für den Stadtverkehrstetig wächst, arbeiten wir mit Weltklasse-Partnern zusammen, um dieZukunft des Transportwesens zu implementieren: schnelle,erschwingliche, gemeinsam genutzte elektrische Fahrzeuge".Informationen zu Scoot NetworksScoot Networks ist der führende Anbieter von Shared-Services fürelektrisch betriebene Leichtfahrzeuge (LEV), der unmittelbareLösungen für den urbanen Nahverkehr in den Großstädten dieser Weltbereitstellt. Das von Mobilitätsdienstleistern fürMobilitätsdienstleister entwickelte Betriebssystem Scoot MOS (ScootMobility Operating System) bietet eine komplette Management-Plattformfür alle Services und LEV-Typen einschließlich Elektroroller,Elektrofahrräder und drei- und vierrädrige Fahrzeuge. Scoot MOSunterstützt eine wachsende Liste von erstklassigen Anbietern fürelektrisch betriebene Leichtfahrzeuge (LEV) wie Renault-Nissan,Mahindra, Govecs und Emco-Elektroroller. Weitere Informationen findenSie unter: https://scoot.co. Folgen Sie uns auch auf Twitter@ScootNetworks.Informationen zu GenZeDas Motto von GenZe (http://www.genze.com/) ist schlicht: "ZweiRäder. Ein Planet. Null Emissionen". Wir machen uns für die leichtzugänglichen persönlichen Transportoptionen Elektrofahrrad undElektroroller stark, die, randvoll mit intelligenter, vernetzterTechnologie, emissionsfrei mit nachhaltig erzeugter Elektroenergielaufen.GenZe fertigt und montiert in Ann Arbor, Michigan, derUnternehmenssitz befindet sich in Silicon Valley. Besuchen Sie unsauf www.genze.com, um mehr zu erfahren, oder folgen Sie uns aufFacebook unter Facebook.com/RideGenze (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ridegenze_&d=CwMFAg&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLm9hvvvzvGv0FLoWSRuCSs5Q&r=X_aJCyhoDYMtYRsbYR0EEi950tkaOXga0CrjXlQIiFA&m=ob2G2IKBnaztKnVoN9mLHNtL0_SlQID5_zFG-nlsweI&s=NIJxX6Jx3z4R76d4009q5ZrD6n2rz4SpZbwZ2v7Fe3I&e=).Informationen zu emcoDie 2011 als Tochtergesellschaft der emco group Lingen gegründeteemco electroroller GmbH ist ein weltweit führender Hersteller vonElektrorollern. Das in ganz Deutschland, den Niederlanden, Italienund der Türkei tätige emco hat mehr als 350 Vertragshändler undbietet mit sechs alltagstauglichen Modellen eine breite Auswahl anElektrorollern. Die Produktlinien Retro, Classic und Sportgarantieren große Vielfalt bei den Einsatzmöglichkeiten für denprivaten Gebrauch und für die Nutzung in Firmenflotten. emcobeteiligt sich mit einem klaren Bekenntnis zur Sicherheit an derWeiterentwicklung der technischen Komponenten und kontrolliert dieProduktion nach strengsten Maßstäben. Weitere Informationen findenSie unter: http://www.emco-elektroroller.de/