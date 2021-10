Scipopulis, ein brasilianisches Unternehmen, das sich auf die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs spezialisiert hat, wird auf der COP26 vertreten sein

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Sao Paulo (ots/PRNewswire) -Scipopulis, ein Datenanalyseunternehmen für intelligente Städte, ist das einzige brasilianische Unternehmen, das sich auf die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs spezialisiert hat und vom CivTech Alliance COP26 Global Scale-up Programme ausgewählt wurde, um vom 31. Oktober bis 12. November an der Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel (COP26) in Glasgow, Schottland, teilzunehmen.Roberto Speicys, Mitbegründer und CEO von Scipopulis, einem green4T-Unternehmen, wird Trancity vorstellen, eine Überwachungsplattform, die das Management, die Planung und den Betrieb von öffentlichen Verkehrssystemen unterstützt. Die Technologie hilft öffentlichen Verwaltern, Entscheidungen zu treffen, die den Verkehr reduzieren und seine Umweltauswirkungen verringern.Trancity wurde von sieben Städten in Brasilien übernommen, darunter Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte und Florianopolis. Insgesamt verwaltet es die Daten von mehr als 31.000 Bussen, die durchschnittlich 349 Millionen Fahrgäste pro Monat befördern. Es verarbeitet auch Daten aus Santiago, Chile (7.000 Busse), und Vilnius, Litauen (420 Busse)."Auf den Verkehr entfallen 25 % der Gasemissionen, die durch die Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die Entwicklung der Elektromobilität reduziert werden können. Die Nutzung erneuerbarer Energien führt langfristig auch zu einem rentableren Betrieb. Dieses Thema muss unbedingt auf der COP26 diskutiert werden, um die von der UNO vorgeschlagenen Ziele zu erreichen", sagt Speicys."Wir sind dabei, unsere Aktivitäten in Europa auszuweiten und haben Möglichkeiten für Trancity in europäischen Ländern identifiziert. Wir werden mit unserer Erfahrung in Städten unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Anforderungen dazu beitragen können, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten", fügt Speicys hinzu.Scipopulis nimmt am CivTech Alliance Global Scale-up Programme teil, weil es über Fachwissen im Bereich der Dekarbonisierung des Verkehrs verfügt - eine der Herausforderungen des Programms, neben der Ausfallsicherheit der Umwelt und der Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Achtzehn innovative Unternehmen und Regierungen aus zehn Ländern haben sich der Allianz angeschlossen."Wir hatten Treffen mit Teilnehmern aus Dänemark, Deutschland, den USA, Australien, Estland, Spanien, Litauen, Polen und Schottland. Sie stellen ihre Dieselflotten auf Elektrofahrzeuge um, wenn auch erst im Anfangsstadium, wie in Brasilien. Die Dekarbonisierung des Verkehrs ist für alle sehr wichtig", sagt Speicys."Öffentliche Verwaltungen können diesen Wandel fördern, indem sie bei Ausschreibungen Elektrobusse fordern. Fahrzeughersteller und Bediener müssen mit diesem Wandel Schritt halten, damit wir die Verkehrsemissionen schneller reduzieren können", so Speicys abschließend. Scipopulis wird Trancity auch auf dem Stand der Nichtregierungsorganisation Responding to Climate Change (RTCC) vorstellen.Pressekontakt:Pressekontakt: green4t@maquinacohnwolfe.comOriginal-Content von: green4T, übermittelt durch news aktuell