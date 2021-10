Scientific Games-Aktie: Erwirbt die bargeldlose Produktlinie von PlayOn!

Überblick(NASDAQ:SGMS) hat sich bereit erklärt, die bargeldlose Tischspiellösung PlayOn von ACS für eine ungenannte Summe zu übernehmen. Die bargeldlose PlayOn-Produktlinie bietet Spielern eine Debitlösung bei Live-Tischspielen. Als Teil des Scientific Games-Portfolios wird die PlayOn-Produktlinie von ACS den Namen AToM (Access To On Demand Money) tragen. Die AToM-Lösung ist derzeit bei 600 Tischspielen in Kalifornien, Nevada und New Mexico im Einsatz. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!