Science of Sound: Musiker bekräftigen These von der positiven Wirkung melancholischer Musik im Auto (FOTO)

Köln (ots) -- Ford führte kürzlich eine Studie gemeinsam mit Spotify und derNew York University durch. Demnach sind melancholische Songs einguter Start in den Arbeitstag- Das deutsche Produzentenduo Mat.Joe sowie die britischen KünstlerNAO und Joe Goddard präsentieren melancholische Tracks zusammen mitFord, Spotify und VICE- Neuer Ford Fiesta mit B&O PLAY Sound-System für optimaleMusikwiedergabeDie Wissenschaft des Klangs und der Musik ist eine spannendeSchnittstelle aus Physik, Psychologie und Neurowissenschaften. Dieswurde im Rahmen einer Studie deutlich, die kürzlich gemeinsam mitSpotify und der New York University durchgeführt wurde. Die Erhebungkam zu der erstaunlichen Schlussfolgerung, dass melancholische Musik,gepaart mit treibenden Rhythmen, auf dem morgendlichen Weg zur Arbeitmöglicherweise der beste Start in den Tag sein könnte."Traurige Lieder haben oftmals eine erhebende Wirkung. Ein Grundkönnte sein, dass uns genau diese melancholischen Lieder anschwierige Erfahrungen erinnern, die wir überwunden und aus denen wiretwas gelernt haben", sagte Amy Belfi, Neurowissenschaftlerin von derNew York University und ausgewiesene Expertin für die Auswirkungenvon Musik auf das Gehirn.Aufbauend auf diesen wissenschaftlich gewonnen Ergebnissen hatFord zusammen mit Spotify drei internationale Künstler gebeten,Tracks zu kreieren, die zeigen, wie Musik das Fahrerlebnisbeeinflusst. Hierzu zählen Mat.Joe, ein deutsches Produzenten-Duo -Matthias Neitzke und Johannes Schulz - aus Berlin. Ihre Musik bewegtsich im Bereich des Tech House. Sie veröffentlichen ihre Musik unteranderem bei den House-Labels Defected, Hot Creations, MotherRecordings und Katermukke. Weitere Künstler sind die britischeR&B-Sängerin NAO und der ebenfalls in Großbritannien populäre JoeGoddard. Jeder Track wird von einem von VICE produzierten Videobegleitet, das die Evolution der Musikstücke dokumentiert.In dem folgenden Video erklärt Mat.Joe den kreativen Prozess beider Entstehung ihres neuen Tracks "Don't Hold Back", mit dem sie derFähigkeit von Musik, Gefühle zu beeinflussen und zu vermitteln, aufden Grund gehen:http://ots.de/yqHcV"Wir sind wirklich begeistert, bei diesem gemeinsamen Projekt vonFord und der Zeitschrift VICE dabei sein zu können", kommentiertenSchulz und Neitzke von Mat.Joe. "Auch für uns haben melancholischeMusikstücke immer eine ganz besondere Rolle gespielt"."Für viele Menschen ist die Musik, die sie unterwegs im Autohören, ein fundamentaler Bestandteil ihrer Reise, sozusagen derSoundtrack zu ihrem persönlichen Road-Movie", sagt Marcel Breker,Spezialist für Soundsysteme, Ford Europa. "Beim neuen Ford Fiestabietet das B&O PLAY Sound-System eine außergewöhnlich hoheKlangqualität, und zwar unabhängig vom individuellen Musikgeschmack".Für den neuen Ford Fiesta ist auf Wunsch das B&O PLAY Sound-Systemdes dänischen Harman-Tochterunternehmens Bang & Olufsen erhältlich,als einer der ersten Schritte der neuen Kooperation von Ford mitHarman International. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht dieEntwicklung hochwertiger Audio-Lösungen von Bang & Olufsen, diespeziell auf den jeweiligen Fahrzeug-Innenraum künftigerFord-Baureihen zugeschnitten sind. Beim neuen Ford Fiesta umfasst dasB&O PLAY Sound-System zehn strategisch angeordnetePremium-Lautsprecher - darunter ein im Kofferraum integrierterSubwoofer sowie ein zentraler Mitteltöner auf dem Armaturenträger.Herzstück der Anlage ist der Verstärker mit digitalem Signalprozessor(DSP), der über den Touchscreen des Multimedia-KonnektivitätssystemFord SYNC 3 gesteuert werden kann. Die Anlage, ihreGesamt-Ausgangsleistung liegt bei 675 Watt, erzeugt unabhängig vomSitzplatz einen außergewöhnlich lebendigen, kristallklaren und sattenSound.Informationen zum "Science of Sound"-Projekt und weitereMusikvideos finden Sie auf den Internetseiten von VICE unterhttps://partners.vice.com/ford-scienceofsound/de/