Science Fiction und Comedy-Drama: Premierenfrühling in ONE

Köln (ots) -ONE geht groß in Serie: Ab dem 24. März startet derARD-Unterhaltungssender neue internationale Serien-Highlights,darunter fünf Deutschlandpremieren.Den Auftakt macht am 24. März die britische Bestselleradaption "LoveNina", in der das 20-jährige Landei Nina (Faye Marsay, "Game ofThrones") als Kindermädchen im Londoner Künstlerhaushalt der LektorinGeorgia (Helena Bonham Carter, "Harry Potter"-Reihe) anheuert.Erfrischende Unbedarftheit trifft auf großstädtische Freizügigkeit,in diesem Spannungsfeld entsteht eine grandiose Dialogkomik, mit derdie Dramedy die Abgründe der entgegengesetzten Lebenswelten gekonntausleuchtet. Das Skript der fünfteiligen BBC-Serie stammt vomBestsellerautor Nick Hornby ("High Fidelity").Ebenfalls von der BBC kommt die achtteilige Science-Fiction-Serie"Class" (ab 4. April), in der vier Schüler das Ende der Weltverhindern müssen. In diesem Spin-off der britischen Überserie"Doctor Who" wurden die Wände der Coal Hill School vom Besuch desbesagten Timelords so geschwächt, dass auf der anderen Seite das Böseendlich eine Chance sieht, die Menschheit unter seine Kontrolle zubringen. Zum Hauptcast gehört unter anderen Katherine Kelly ("Mr.Selfridge"), und auch der zwölfte und aktuelle Doctor Peter Capaldigibt sich mit Gastauftritten die Ehre. Wie auch bei "Doctor Who" istSteven Moffat ("Sherlock") einer der ausführenden Produzenten.Und für alle "Doctor Who"-Fans zeigt ONE ab dem 4. April sämtlicheFolgen seit dem erfolgreichen Reboot des BBC-Kults im Jahre 2005. Losgeht's mit Staffel 1 und den Episoden, in denen der neunte Doctor(Christopher Eccleston, "28 Days Later") auf die unerschrockene RoseTyler (Billie Piper, "Penny Dreadful") trifft. Daran schließen dieFolgen mit David Tennant ("Broadchurch") und Matt Smith ("The Crown")nahtlos an.Wesentlich weltlicher, aber genauso unterhaltsam ist die britischeComedy "The Job Lot - Das Jobcenter" (ab 20. April), in der dieunterschiedlichen Charaktere eines kleinstädtischen Jobcenters beider Bearbeitung ihrer Fälle für aberwitzige Situationen sorgen. DieHauptrollen in dieser schwarzhumorigen Workplace-Comedy spielenRussell Tovey ("Doctor Who", "Looking") und Sarah Hadland("Miranda").In der österreichischen Mini-Serie "Altes Geld" (ab 29. März) brauchtein Milliardär (Udo Kier, "Iron Sky") dringend eine Spenderleber.Weil er in der Familie verhasst ist, fiebern alle seinem Tod entgegen- bis der Exzentriker sein Testament um eine delikate Klauselerweitert: Derjenige, der ihm das lebensrettende Organ beschafft,tritt an die erste Stelle der Erbfolge. Ausgedacht hat sich denbitterbösen Plot von David Schalko ("Braunschlag"). Neben Kierspielen unter anderem Nicholas Ofczarek, Sunnyi Melles, UrsulaStrauss und Simon Schwarz.Auch als Deutschland-Premiere startet das kanadische Comedy-Drama"Sensitive Skin" (ab 26. April). Fans von "Sex and the City" dürfensich auf ein Wiedersehen mit Kim Cattrall freuen: In ihrerMidlife-Crisis sucht sie nach dem tieferen Sinn in ihremoberflächlichen Großstadtleben.Nicht zuletzt kommen auch Krimi-Fans auf ihre Kosten: In der 5.Deutschlandpremiere zeigt ONE "Agatha Christie - Mörderische Spiele".Die 18 in sich abgeschlossenen Episoden basieren auf klassischenFällen der britischen Erfolgsautorin.Alle Serienhighlights im Überblick:"Love Nina", GB 2016, fünf Folgen, ab 24. März, immer freitags, 20.15Uhr, zwei Doppel- und eine Einzelfolge"Class", GB 2016, acht Folgen, ab 4. April, immer dienstags, 21.45Uhr. Auch in der funk App und auf funk.net abrufbar."Doctor Who", GB 2005, 66 Folgen, ab 4. April, immer dienstags, 20.15Uhr, Doppelfolgen. Auch in der funk App und auf funk.net abrufbar."The Job Lot", GB 2013, 18 Folgen, ab 20. April, immer donnerstags,22.15 Uhr (danach wechselnde Startzeiten). Auch in der funk App undauf funk.net abrufbar."Altes Geld", A 2016, acht Folgen, ab 29. März, immer mittwochs,21.50 Uhr, in Doppelfolgen"Sensitive Skin", CDN 2014, Zwölf Folgen, ab 26. April, immermittwochs, 22.35 Uhr, in Doppelfolgen"Agatha Christie: Mörderische Spiele", F 2013, 18 Folgen, immermittwochs, 20.15 UhrFotos zu den angekündigten Sendungen finden Sie bei ARD-Foto.de