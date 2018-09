"Die Science-Fiction-Propheten": Achtteilige Doku-Reihe in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Mit ihren Geschichten wollen sie der Welt einen Einblick in dieZukunft geben, doch nicht immer wurden Science-Fiction-Autoren vonihren Mitmenschen ernst genommen - und das, obwohl viele ihrer IdeenWirklichkeit geworden sind. Am Montag, 1. Oktober 2018, 20.15 Uhr,analysiert ZDFinfo in der achtteiligen Doku-Reihe "DieScience-Fiction-Propheten", welche fiktiven Errungenschaften vonAutoren wie H.G. Wells, George Lucas oder Jules Verne bereitsRealität sind und welche Ideen wirklich Zukunft haben.Den Auftakt macht um 18.45 Uhr die Folge "H. G. Wells:Zeitmaschine und Krieg der Welten", die sich mit einem Pionier derScience-Fiction-Literatur beschäftigt. Neben Wissenschaftlern undExperten beleuchtet auch Wells' Urenkel dessen Theorien. "Arthur C.Clarke: Odyssee im Weltall" (19.30 Uhr) zeigt anschließend, warumClarkes Konzept geostationärer Satelliten Grundlage aller modernenKommunikation ist. "Jules Verne: Visionär der Moderne" stellt um20.15 Uhr den Begründer der Science-Fiction-Literatur vor. Ein Flugzum Mond, atomar betriebene U-Boote, Computer, Hybrid-Autos - JulesVerne beschrieb zukünftige Errungenschaften ganzer Epochen.Um 21.00 Uhr beschäftigen sich in "George Lucas: Star Wars"Filmregisseur Ridley Scott sowie Produzenten und Autoren mit dem"Krieg der Sterne"-Schöpfer. Lucas erschuf einen modernen Mythos undinspirierte Wissenschaftler, die Grenzen ihrer Forschung neu zudefinieren. Auch Philip K. Dicks Theorien inspirierten Hollywood unddie Wissenschaft gleichermaßen: "Philip K. Dick: Von Total Recall bisMinority Report" (2.45 Uhr) beleuchtet Konzepte von alternativenRealitäten und Paralleluniversen. In "Robert A. Heinlein: StarshipTroopers" dreht sich um 3.30 Uhr alles um "Mind Control"-Programmeund die Frage, was Freiheit ist und was es bedeutet, sie zuverlieren."Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien" beleuchtet um4.15 Uhr die Zukunftsvision eines Autors, in der es keine bösenRoboter, sondern technische Assistenten gibt. Heute werden AsimovsIdeen in der Medizin aber auch in der Kriegsführung eingesetzt. DenAbschluss macht um 4.45 Uhr mit "Mary Shelleys Frankenstein" eineweibliche Sciene-Fiction-Autorin. In ihrem Roman warnte sie davor,Gott zu spielen und künstliches Leben zu erschaffen. Heute werdenOrgane transplantiert und Gelähmte mittels Elektrizität wieder zuBewegungen stimuliert.ZDFinfo wiederholt "Die Science-Fiction-Propheten" am Dienstag, 9.Oktober 2018, ab 4.00 Uhr, sowie am Mittwoch, 10. Oktober 2018, ab13.30 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sciencefictionprophetenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell