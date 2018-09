Science: Aktienanalyse vom 24.09.2018: Ein Wunder?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Science unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Forschungs- und Beratungsdienste". Die Science-Aktie notierte am 21.09.2018 mit 259 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Die Aussichten für Science haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Science erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Science vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (260 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 259 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Science erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Science. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,7 Prozent und liegt damit 0,51 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services, 2,2). Die Science-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.