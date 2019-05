Science Applications: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Am 13.05.2019, 18:10 Uhr notiert die Aktie Science Applications an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 73,71 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Science Applications entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,81 ist die Aktie von Science Applications auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (147,33) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für die Science Applications sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Science Applications. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 83,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 8,91 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 76,67 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Dividende: Science Applications hat mit einer Dividendenrendite von 2,02 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt +0,6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Science Applications-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.