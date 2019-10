Science Applications: Endlich geschafft?

Für die Aktie Science Applications stehen per 22.10.2019, 08:24 Uhr 81.81 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Science Applications zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Wie Science Applications derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Science Applications konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Science Applications auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: Science Applications hat mit einer Dividendenrendite von 1,77 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt +0,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Science Applications-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Science Applications wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Science Applications-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Science Applications liegt im Mittel wiederum bei 88,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 81,87 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Science Applications insgesamt die Einschätzung "Buy".