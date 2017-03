Science4Life Venture Cup 2017: Nachhaltig zahlt sich aus / Elf Gründerteams für hochinnovative Geschäftskonzepte aus Life Sciences, Chemie und Energie ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Berlin (ots) -Wissensbasiertes Gründen ist anspruchsvoll. Eine offizielleAnerkennung für ein hohes Maß an Erfindergeist und Professionalitäterhielten elf Gründerteams, die an der Konzeptphase des bundesweitenBusinessplan-Wettbewerbs des Science4Life e.V. teilgenommen haben.Die beiden Schirmherren der Gründerinitiative, der HessischeWirtschaftsstaatssekretär Mathias Samson und der administrativeLeiter Forschung und Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbHDr. Karl-Heinz Baringhaus, unterstrichen anlässlich der Verleihungdie Bedeutung von High-Tech Gründungen für die wirtschaftlicheDynamik, das Gesundheitssystem und die Energiewende. Fernerermutigten sie alle Wettbewerbsteilnehmer, ihre Ziele beharrlich zuverfolgen. Erfreut zeigten sie sich auch über die gute Resonanz aufden Spezialpreis. Der Science4Life Energy Cup, der von der ViessmannGroup gesponsert wird, wurde in dieser Wettbewerbsrunde zum erstenMal an Gründer mit Geschäftsideen aus dem Themenfeld Energieverliehen.Mit der Teilnahme am Science4Life Venture Cup unterziehenGründerteams ihre Geschäftsideen einer ersten Bewährungsprobe. 219Teilnehmer aus nahezu allen Bundesländern ließen insgesamt 68Konzepte von den Science4Life-Experten begutachten. Aus Bayern undHessen kommen in diesem Jahr die meisten Einreichungen. Starkvertreten sind Innovationen aus den Branchen Pharma, RoteBiotechnologie, Medizintechnik sowie Energieeffizienz.Zehn Gewinnerteams wurden für Konzepte ausgezeichnet, dieeindrucksvolle Verbesserungen in diesen Bereichen nach sich ziehen.Darunter ist ein Team (CrystalsFirst), dessen Innovation dieFindungsrate bei der Wirkstoffsuche erhöht. Ein weiteres Gründerteam(GoSilico GmbH) ersetzt langwierige Laborexperimente zur Herstellungvon Biopharmazeutika durch schnelle Computersimulation. Antibody DrugConjugates (ADC) gelten als große Hoffnungsträger in der Onkologie.Ein molekularer Kleber erhöht die Stabilität der ADCs und könntesomit die Wirksamkeit von Chemotherapien verbessern (TubulisTechnologies). Personalisierte Prothesen und Orthesen könnten baldmittels 3D Drucker erzeugt und passgenau für Patienten angefertigtwerden (Mecuris GmbH).Im Bereich der Medizintechnik bringt eine neue Messmethode bei derAugen-Operation des Grauen Stars mehr Sicherheit (AkknaTek). Jeschneller und exakter medizinische Diagnosen gestellt werden, destobesser wird den Patienten geholfen. Zwei Gewinnerteams widmen sichder technischen Weiterentwicklung der Laborausstattung.Beispielsweise werden teure Probenträger aus Diamant durchEinwegprobenträger aus Silizium ersetzt (ATR Elements) und jedesbiologische Labor in die Lage versetzt, ein Hochdurchsatzscreeningohne aufwändige Robotik durchzuführen (AQUARRAY). Mehr Sicherheitkönnte es bald bei der Krebsdiagnose durch eine Vollautomatisierungund Vernetzung der Labore in Kliniken und Pathologien geben (inveoxGmbH).Ein weiteres Team setzt sich ebenfalls mit der Verbesserung undVereinfachung von Diagnosestellungen auseinander. Frauen sollenzukünftig die Möglichkeit erhalten, sich von zuhause aus aufVorstufen von Gebärmutterhalskrebs unkompliziert und zuverlässig zutesten (NovoScreen).Ein Team gewann mit seinem neu entwickelten Testverfahrenzusätzlich den Spezialpreis Science4Life Energy Cup. Das Verfahrenermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Batteriesystemen präzise undgleichzeitig schnell zu überprüfen. Dies könnte einen großenFortschritt für die E-Mobilität bedeuten (Li.plus GmbH).Ebenfalls mit dem Spezialpreis Science4Life Energy Cup geehrtwurde ein viel versprechender Beitrag zur Energiewende. So soll innaher Zukunft die Stromnetzstabilisierung durch adaptiveSchwungmassenspeicher erfolgen und auf diese Weise konventionelleKraftwerke als Regelkraftwerke ersetzen (Adaptive Balancing PowerGmbH). Um den Spezialpreis Science4Life Energy Cup hatten sichinsgesamt 23 Gründerteams beworben.Wirtschaftsstaatsekretär Mathias Samson zeigte sich von demErgebnis sehr angetan: "Wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt auchim Bereich Energie so viele Gründer das Angebot von Science4Lifenutzen. Es war richtig, dass wir zusammen mit der Viessmann Group denScience4Life Energy Cup als zusätzlichen Preis ausgelobt haben. Mitder Viessmann Group als Sponsor haben wir einen starken Partnergewonnen, der für technologische Innovationen und hoheProduktqualität steht."Wie Samson erläuterte, zeigen die eingereichten Konzepte eineVielfalt an Geschäftsmodellen, die die Energiewende mit sich bringt:"Diese reicht von der zielgerichteten Vernetzung dezentralenEnergiebedarfs - etwa mit virtuellen Kraftwerken und Demand SideManagement (DSM) - bis zu neuen technologischen Lösungen bei derSpeicherung. High-Tech Gründungen sind wichtig für dieWettbewerbsfähigkeit. Hessens überdurchschnittlicheGründungsaktivität zeigt die Stärke unseres Standorts." Bei derPreisverleihung in Berlin wurde Samson durch Dr. Rainer Waldschmidt,Geschäftsführer der landeseigenen WirtschaftsfördergesellschaftHessen Trade & Invest (HTAI) vertreten.Laut KfW Gründungsmonitor liegt Hessen bei der Anzahl vonUnternehmensgründungen pro Einwohner bundesweit auf Platz drei, unterden Flächenländern sogar auf Platz eins. Hessen hat sich hier seit2010 jährlich verbessert.Auch Dr. Karl-Heinz Baringhaus unterstrich die Bedeutung derFörderung von High-Tech Gründungen aus Sicht desGesundheitsunternehmens: "Wir als Unternehmen haben zusammen mitHessen schon sehr früh erkannt, dass wir von Gründern, Biotechs undanderen Partnerschaften nur profitieren können - so ist dieInitiative Science4Life entstanden. Start-ups können gleichermaßenvon uns profitieren. Wir wissen, worauf es im Markt ankommt und wasbenötigt wird. Außerdem können wir aus der Praxis die gängigen Hürdenbenennen, die auf Unternehmen zukommen können. Innovationen wiegerade im Bereich Nachhaltigkeit sind für Sanofi sehr wichtig. Dennwir müssen uns daran messen lassen, wie nachhaltig wir mit Ressourcenumgehen und wie wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden.Als ein global agierendes Unternehmen möchten wir mit Partnern undInitiativen die Folgen des Klimawandels für die menschlicheGesundheit stärker in den Blickpunkt rücken. Gemeinsam müssen wir unsdiesen Themen stellen und durch pfiffige Gründer und Konzepteweiterhin in die Zukunft investieren, denn wir wollen in allenBereichen stetig besser werden.Es gibt nach wie vor viele Therapiegebiete und Erkrankungen, indenen Patienten einen hohen medizinischen Bedarf an Therapeutika undneuen Therapie-Strategien haben. Dies gilt für die Onkologie und auchfür den Bereich Diabetes und das, obwohl wir hier bereitsgrundsätzlich eine gute Versorgung haben. Wir wollen noch innovativerund effizienter werden. Das gilt in gleicher Weise für kleinereIndikationen und Patientenpopulationen, wo wir ebenfalls neue Wegebenötigen, um adäquate Forschung zu betreiben und am Ende fürPatienten bezahlbare Therapien zu ermöglichen. High-Tech Gründer sindals Pioniere in ihren Fachdisziplinen in diesem Zusammenhangunersetzlich und verdienen unseren größten Respekt."Fabian Stern, Principal Innovation Management & Design Thinkingder Viessmann Group, gratulierte ebenfalls den Gewinnern. In seinerLaudatio betonte er: "Gerade auch Energie-Gründer leisten einenexistenziell wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lebensgrundlagezukünftiger Generationen, indem sie mit disruptiven Technologien dieEnergiewende vorantreiben. Das ist genau der Grund, warum Viessmannden Science4Life Energy Cup sponsert und mit innovationboiler.comGründern und Start-ups einen direkten Zugang für einepartnerschaftliche Zusammenarbeit bietet. Wir freuen uns sehr überden engen Austausch mit allen Beteiligten und auf viele spannendeProjekte."Gewinner der Konzeptphase des Science4Life Venture Cup 2017 sind(in alphabetischer Reihenfolge):AkknaTek, Saarbrücken / SaarlandAQUARRAY, Karlsruhe / Baden-WürttembergATR Elements, München / BayernCrystalsFirst, Marburg / HessenGoSilico GmbH, Karlsruhe / Baden-Württemberginveox GmbH München / BayernLi.plus GmbH, München / BayernMecuris GmbH, München / BayernNovoScreen, Waldeck / HessenTubulis Technologies, Berlin und MünchenGewinner der Konzeptphase Science4Life Energy Cup 2017 sind (inalphabetischer Reihenfolge):Adaptive Balancing Power GmbH, Darmstadt / HessenLi.plus GmbH, München / BayernAlle Teams erhielten Preisgelder von je 1.000 EURO.Weiterführende Unterstützung gibt es in der Businessplanphase.Alle bisherigen Teilnehmer sowie Neueinsteiger haben die Möglichkeit,ihren ausformulierten Businessplan bei Science4Life einzureichen unddurch Expertenmeinungen neue Perspektiven für die Gründungspraxis zuerlangen.Darüber hinaus werden Preisgelder von insgesamt 66.000 Euro an dieGewinner des Science4Life Venture Cup und des SpezialpreisesScience4Life Energy Cup vergeben. Einsendeschluss ist der 21. April2017. Die Prämierung der Gewinner des Science4Life Venture Cup 2017findet am 26. Juni 2017 in Wiesbaden statt. Die Möglichkeit, vorInvestoren und Meinungsbildnern zu präsentieren und Kontakte zumumfangreichen Netzwerk zu knüpfen, bietet der Science4Life TechnologySlam am 9. Mai 2017. Gastgeber ist die KfW Bank in Frankfurt.Informationen zur Teilnahme und zu weiteren kostenfreienVeranstaltungen und Angeboten stehen unter www.science4life.de zurVerfügung.Kontakt:Geschäftsstelle des Science4Life e.V.Industriepark HöchstGebäude H 83165926 FrankfurtTel.: 069 / 30 55 50 50, Fax: 069 / 30 52 70 21E-Mail: info@science4life.deHintergrundinformation:Science4Life e.V. ist eine unabhängige Gründerinitiative, diedeutschlandweit Beratung, Betreuung und Weiterbildung von jungenUnternehmen in den Branchen Life Sciences, Chemie und Energiekostenfrei anbietet. Sie wurde bereits 1998 alsNon-Profit-Organisation ins Leben gerufen. Seit 2003 ist dieGründerinitiative Science4Life ein Verein. Initiatoren und Sponsorensind die Hessische Landesregierung und das GesundheitsunternehmenSanofi. Gefördert wird das Projekt auch durch den Europäischen Fondsfür regionale Entwicklung (EFRE). Die Gründerinitiative setzt ihrenthematischen Schwerpunkt auf den alljährlich ausgetragenenBusinessplan-Wettbewerb "Science4Life Venture Cup" und lädt jedesJahr Ideenträger aus ganz Deutschland ein, innovative Geschäftsideenaus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie inUnternehmenserfolge umzusetzen. Zusätzlich werden Spezialpreise fürdie besten Einreichungen im Bereich Energie vergeben. Damit ist erder bundesweit größte Businessplan-Wettbewerb dieser wichtigenZukunftsbranchen. Er bündelt zur Unterstützung derUnternehmensgründer fachspezifische Expertise in einemExperten-Netzwerk aus über 180 Unternehmen und Institutionen mit über280 ehrenamtlich tätigen Experten. 