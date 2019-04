SciBite führt CENtree ein, um das Ontologie-Management für Life Sciences-Organisationen zu revolutionieren

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - SciBite, SciBite, daspreisgekrönte Unternehmen für semantische Technologien, gab heute dieEinführung von CENtree, bekannt, einer innovativen, kollaborativenPlattform, die die Art und Weise, wie Life-Sciences-OrganisationenOntologien verwalten und freigeben, revolutioniert.Ontologien spielen eine kritische Rolle, wenn es um diesemantische Aufbereitung von unstrukturiertem wissenschaftlichemTextmaterial in bereinigte "saubere" kontextualisierte Daten geht,die für computerbasierte Ansätze wie beispielsweise maschinellesLernen verständlich und nutzbar sind. Die Pflege von multiplen, sichentwickelnden Ontologien aus öffentlichen und proprietären Quellenwar bislang ein komplexes Unterfangen, das traditionell umfangreicheOntologie-Kenntnisse vorausgesetzt hat. Für die Mehrzahl derOrganisationen ist dies jedoch schwierig und kaum umsetzbar, waswiederum das Konzept von Ontologie als Werkzeug für ein gemeinsamesfachbezogenes Verständnis untergräbt.CENtree transformiert als zentralisierte Ressource imOntologie-Management die Praxis der Pflege und Freigabe vonOntologien für forschungsorientierte Unternehmen. Mit einerübersichtlichen Benutzeroberfläche macht CENtree die Navigation undBearbeitung von Ontologien einem breiteren Anwenderkreis zugänglich.Auch modernste Techniken der künstlichen Intelligenz kommen zumEinsatz, und helfen, Ontologien kontrolliert zu verbessern. So werdenbeispielsweise übergeordnete Klassen für einen bestimmten Begriffvorgeschlagen, die den Benutzer bei der Einordnung des Begriffs indie Ontologie-Struktur unterstützen.Die wichtigsten Fähigkeiten:- Unternehmenstaugliche Multi-User-Plattform zum Durchsuchen undBearbeiten von Ontologien- Einfache Bedienung, ohne dass Ontologie-Kenntnisse erforderlichsind- KI-assistierte Vorschläge zu relationalen Beziehungen für diejeweilige Klasse- Datensteuerung und Herkunft werden über die Rollen "Suggestor" und"Editor" gewahrt, mit der Möglichkeit, nicht gewünschteEditierungen wieder zurückzunehmen- Sowohl öffentliche als auch private Ontologien lassen sich miteinem Klick laden, ohne benutzerdefinierte Parser oderWeb-Downloads- Innovative Versioning-Engine, dies es Organisationen ermöglicht,die neuesten Veröffentlichungen mit neuen internen Inhalten zuverbessern- Flexible API zur einfachen Integration in bestehende Systeme"CENtree steht für einen tiefgreifenden Wandel bei der Art undWeise, wie Organisationen Ontologien pflegen", erklärt SciBites CTOJames Malone. "Durch die Kombination von Ontologie-Management mitSciBites Kapazitäten in der semantischen Analyse liefert CENtreeeinen einzigartigen Ansatz für die Verwaltung wissenschaftlicherInformationen, um saubere Daten zu erzielen".SciBite wird seinen Best of Show Award-Finalisten CENtree auf derin dieser Woche in Boston stattfindenden Bio-IT World an Stand 423vorstellen.Weitere Informationen erhalten Sie aufhttps://www.scibite.com/centree und in folgendem Webinar, das am 22.Mai abgehalten wird: https://scibite.info/centree-webinarInformationen zu SciBiteSciBite ist ein preisgekröntes Unternehmen für semantischeSoftware und bietet einen ontologiegesteuerten Ansatz zur Umwandlungunstrukturierter Inhalte in maschinenlesbare saubere Daten. SciBiteunterstützt die 20 führenden Pharmaunternehmen mit Anwendungsfällenin allen Bereichen der Biowissenschaften und bietet seinen Kundeneine Reihe von schnellen, flexiblen und einsatzbereitenAPI-Technologien, was eine wichtige Komponente für wissenschaftliche,datengesteuerte Strategien bildet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/617446/SciBite_Logo.jpg)Pressekontakt:Lauren Barham, Marketing Managerlauren@scibite.com+44 (0)1223 786129Original-Content von: SciBite, übermittelt durch news aktuell