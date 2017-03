Schwule Juristen an Merkel: Rehabilitierung der Opfer des §175 jetzt!

Berlin (ots) - Aufhebung der Urteile und Entschädigung in Gefahr /Interessenvertretungen: Die Bundesregierung muss jetzt handeln -damit die Opfer ihre Rehabilitierung noch erlebenIn einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel fordertdie Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen (BASJ) dieRehabilitierung schwuler Männer, die in der BundesrepublikDeutschland nach §175 verurteilt wurden, "unbedingt noch in dieserLegislaturperiode". Gleichlautende Schreiben gingen an dieFraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU/CSU) und Thomas Oppermann(SPD).Gerechtigkeit für die noch lebenden Opfer"Wir erwarten von der Bundesregierung und dem Gesetzgeber, dassden noch lebenden Opfern der Homosexuellenverfolgung jetzt schnellGerechtigkeit widerfährt", heißt es in dem Brief weiter. EinGesetzentwurf zur Rehabilitierung und Entschädigung aus demBundesjustizministerium liegt seit Oktober 2016 vor, wird zurzeitaber noch in der Koalition abgestimmt. Er soll Thema in der jüngstverschobenen Sitzung des Koalitionsausschusses werden.Auch Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Schwule Seniorenmahnen zur EileZuletzt hat die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren zurEile gemahnt: Die Aufhebung der Urteile und die Entschädigung seienin Gefahr, da das Gesetz sieben Sitzungswochen vor Ende derLegislaturperiode noch immer nicht in den Bundestag eingebrachtworden sei.Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ChristineLüders, hatte die Verschiebung des Koalitionsausschusses vor diesemHintergrund als "dramatisch" bezeichnet: Es bestehe die Gefahr, dassdas Vorhaben noch scheitere.Klar ist dabei: Kommt die Rehabilitierung nicht in dieserLegislaturperiode, werden viele der hochbetagten Opfer des §175 sienicht mehr erleben.Deutsche AIDS-Hilfe: Projekt von historischer BedeutungDie Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt die Forderung nach umgehenderRehabilitierung und Entschädigung der Opfer des §175, der das Lebenzahlreicher Menschen ruiniert und unermessliches Leid hervorgerufenhat. Die Betroffenen gelten noch immer als vorbestraft."Die Rehabilitierung ist ein Projekt von historischer Dimension,das aufgrund des Alters der Betroffenen keinen Aufschub mehr duldet",sagt DAH-Vorstand Manuel Izdebski.Gerne übersendet die DAH den offenen Brief derBundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen den Medien. Rückfragendazu richten Sie bitte an die Ansprechpartner der genanntenOrganisationen.Offener Brief der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen(BASJ): http://ots.de/gK2rCPressemitteilung der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren(BISS): http://ots.de/0fh7PBericht auf queer.de:http://www.queer.de/detail.php?article_id=28421Mehr Informationen auf aidshilfe.de:Weitere Informationen auf aidshilfe.de (Oktober 2016):http://ots.de/kr2xXPressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16holger.wicht@dah.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell