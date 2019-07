Schwimmsport in Gwangju: 17-tägiger weltweiter Wassersportwettbewerb mit Abschlussfeier zu Ende gegangen

Gwangju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Am Sonntag fand in dersüdwestlichen Metropole Gwangju die Abschlussfeier derFINA-Schwimmweltmeisterschaften Gwangju 2019 statt. Im Blickpunktstanden die vielfältigen jahreszeitlichen Besonderheiten der Region.Die Abschlussfeier, mit der der 17-tägige weltweiteWassersportwettbewerb zu Ende ging, der am 12. Juli in Gwangjueröffnet wurde, bestand aus zwei Teilen: einer einstündigenKulturdarbietung, die um 17 Uhr am Asia Culture Center begann, undder offiziellen Veranstaltung am Nambu University Municipal AquaticsCenter.In der Kulturdarbietung wurden die Eigenschaften des Wassers, wiees in der Natur zirkuliert; die jahreszeitlichen Besonderheiten dersüdlichen Region, und Lebenszyklen des Menschen dargestellt - unterdem Motto "Circle of Life" ("Lebenskreis").Vor der Darbietung dankte der Bürgermeister von Gwangju, LeeYong-sup, der als Leiter des Organisationskomitees derFINA-Schwimmweltmeisterschaften Gwangju 2019 fungierte, allenAthleten und FINA-Funktionären. "Ich bin FINA-Präsident JulioMaglione und anderen Funktionären des Internationalen Schwimmverbandsfür ihre Beiträge zum Erfolg der Gwangju-Weltmeisterschaften sehrdankbar. Auch möchte ich sämtlichen Athleten aus aller Welt, sowieden Menschen Koreas für ihre Unterstützung, meinen tiefen Dankaussprechen", so Lee.Premierminister Lee Nak-yon sagte in seiner Glückwunschansprache,dass die Leidenschaft und der faire Wettbewerb der Athleten alleSüdkoreaner und die gesamte Welt erfreut und bewegt hätten."Während der FINA-Schwimmweltmeisterschaften Gwangju 2019 hat sichvon Gwangju aus eine Welle des Friedens aufgebaut, die sich in denRest der Welt ausgebreitet hat; und ich freue mich sehr darüber, wieerfolgreich die Weltmeisterschaften abgeschlossen werden konnten", soder Premierminister, der allen Bewohnern und Besuchern von Gwangjudankte, die Weltmeisterschaften zu einer herausragenden Veranstaltunggemacht zu haben.Nach der Darbietung fand in einem Restaurant des Asia CultureCenter zum Ausklang ein Abendessen statt, an dem etwa 200Würdenträger teilnahmen - darunter Premierminister Lee, BürgermeisterLee und Funktionäre der FINA.Die offizielle Abschlussfeier begann um 22.40 Uhr im NambuUniversity Municipal Aquatics Center nach den Endläufen imLeistungsschwimmen.Die Veranstaltung begann mit dem Einzug der Landesfahnen der 194Teilnehmerländer, gefolgt von der Einholung und Übergabe derWeltmeisterschaftsfahne, der Vorstellung der nächsten Gastgeberstadtsowie der Abschlusserklärung. Die nächstenFINA-Schwimmweltmeisterschaften finden 2021 in Fukuoka, Japan statt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/953150/FINA_Gwangju.jpgPressekontakt:Wonyong Kim+82-62-616-3261Original-Content von: The FINA World Championships Gwangju 2019 Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell