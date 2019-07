Schwimmende Solaranlage: Philippinen schalten ihr erstes hybrides Kraftwerkprojekt aus einer schwimmenden Photovoltaikanlage und Wasserkraftwerk an

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Philippinen haben kürzlichihr erstes schwimmendes Solarkraft-Projekt mit einer Leistung von 200KW in Betrieb genommen. Die Anlage stammt von Ocean Sun, einemführenden Solarenergie-Unternehmen mit Sitz in Norwegen. Dasgemeinsame Projekt ist Teil einer Partnerschaft zwischen Ocean Sunund GCL-SI, dem führenden Anbieter von Modulen, die für den Bau vonschwimmenden Solaranlagen genutzt werden. Für SN Aboitiz Power-Magat(SNAP), einem führenden Unternehmen für erneuerbare Energie auf denPhilippinen, ist die Pilot-Anlage das erste Projekt, das nicht vonWasserkraft angetrieben wird.Die für diesen speziellen Zweck gebaute Anlage, die im 1.170Hektar großen Magat-Stausee liegt, ist darauf ausgelegt, extremenWetterbedingungen und starken Taifunen widerstehen zu können. DasProjekt wird einen zehnmonatigen Pilottest durchlaufen und sollanfänglich den Eigenbedarf beim Stromverbrauch desMagat-Wasserkraftwerks von SNAP bedienen. Sollte die Testphaseerfolgreich sein, wird SNAP versuchen, das Projekt so auszubauen,dass die erzeugte Energie einen Teil der Kapazitäten an erneuerbarerEnergie ausmacht und einen Beitrag zur Energiesicherheit des Landesleisten kann.Eric Luo, Vorsitzender von GCL-SI, sagte: "GCL beteiligt sichschon länger aktiv an der Entwicklung von kostengünstigererneuerbarer Energie im weltweiten Maßstab. Die Zusammenarbeit mitOcean Sun im Rahmen dieses bahnbrechenden Projekts auf denPhilippinen zeigt einmal mehr, wie groß mittlerweile das Vertrauenist, dass uns unsere weltweiten Partner entgegenbringen."Schwimmende Solaranlagen - die Installation vonPhotovoltaik-Paneelen auf Wasser - sind eine Technologie, die neueMöglichkeiten eröffnet und die vor allem für Länder als vorteilhaftbetrachtet wird, in denen die Nachfrage nach Land hoch ist. AlfonsoCusi, Energieminister der Philippinen, merkte dazu an, dass dasPotenzial von schwimmenden Solaranlagen den dringend benötigtenAusbau der Energieversorgung - der landesweite Strombedarf liegtmittlerweile bei 11.000 MW - voranbringen könnte.Über eine Vereinbarung, die Ocean Sun und GCL-SI auf der SNEC inSchanghai getroffen haben, arbeiten die beiden Unternehmen bereitszusammen an der Entwicklung von PV-Modulen für schwimmendePV-Lösungen und schwimmende Solaranlagen. GCL-SI wird zudem dieErforschung und Entwicklung von hoch effizienten Produkten weiterausbauen und Ocean Sun beim Bau von Solarkraftanlagen unterstützen.Darüber sollen das rasche Wirtschaftswachstum und die ständigwachsende Nachfrage auf den Philippinen nach erneuerbarer Energieabgedeckt werden."Die Partnerschaft mit GCL ist ein wichtiger Meilenstein für OceanSun und sie wird es möglich machen, die Technologie für den Einsatzim großen Maßstab zu optimieren. Wir sind sehr froh, GCL als Partnerzu haben, und wir freuen uns darauf, die Technologie für schwimmendeSolarkraft auf die nächste Stufe zu heben", sagten Øyvind Rohn, CEO,und Børge Bjørneklett, Vorsitzender und CTO von Ocean Sun.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/946951/GCL_System_solar_power.jpgPressekontakt:Echo Zhang+86-186-5168-6372Original-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell