Schwimmen lernen kann man in jedem Alter (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Schwimmen lernt doch jedes Kind, oder?Leider nicht und so können 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschlandsich nicht oder nur schlecht über Wasser halten. Max Zimmermann hatfür uns nachgefragt, wo man auch als Erwachsener noch Schwimmenlernen kann:Sprecher: Wenn der eigene Nachwuchs oder die Enkel schwimmenkönnen, wird oft der Ehrgeiz bei den Erwachsenen geweckt, auch nochmal den Schritt zu wagen und sich für einen Schwimmkurs anzumelden,schreibt das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Wir habenChefredakteurin Anne-Bärbel Köhle gefragt, woran es liegt, dass soviele Erwachsene nicht schwimmen können:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 SekundenDas liegt ganz einfach zum Beispiel daran, dass viele während derSchulzeit keinen Schwimmunterricht erhalten haben oder einfach keinSchwimmbad in der Nähe hatten. In vielen Fällen gab es halt auchtraumatische Erlebnisse beim Schwimmen lernen, oder manche Menschenhaben schlicht Angst vorm Wasser.Sprecher: Für viele Willige stellt sich eine entscheidende Frage:Kann man im Alter überhaupt noch schwimmen lernen?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 SekundenGrundsätzlich gibt es keine Altersbegrenzung. Ich würde nur vorherden Arzt fragen, vor allem wenn es Vorerkrankungen gibt. Das Schönebeim Schwimmen ist ja, dass es eigentlich eine prima Sportart vorallem dann auch ist, wenn man Hüft- und Knieprobleme hat. Die könnensich durchs Schwimmen sogar in manchen Fällen verbessern. Wovor vieleAngst haben, ist dass sie Schwimmen nicht mehr lernen, aber dasstimmt nicht. Sie brauchen nur ungefähr ein halbes Jahr etwa dafür,bis sie dann sicher im Wasser sind.Sprecher: Im Umfeld von Gleichgesinnten fällt das Schwimmen lernensicher leichter. Wer bietet denn Schwimmkurse für Erwachsene an?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 SekundenIch würde da ziemlich selbstbewusst nachfragen, zum Beispieleinfach bei einem Schwimmbad vor Ort. Die bieten ganz häufigErwachsenenkurse an, auch zu bezahlbaren Preisen. Eine andereMöglichkeit ist auch, sich an die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft zu wenden, also die DLRG, auch diebieten Schwimmkurse an, allerdings man muss dazu Mitglied werden.Abmoderationsvorschlag: Der Jahresbeitrag des DLRG liegt zwischen30 und 70 Euro, berichtet der Diabetes Ratgeber.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell