Schwimmen lässt sich auch in höherem Alter lernen - Erwachsene Schwimmschüler brauchen allerdings Geduld

Baierbrunn (ots) - Ob wie Hollywoodstar Will Smith im mittlerenErwachsenenalter oder gar erst in der Rente: Schwimmen lernen kannman prinzipiell immer. Eine Altersgrenze gebe es nicht, betont BrittaWunderlich, Schwimmlehrerin bei der DeutschenLebens-Rettungs-Gesellschaft Langenfeld, im Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber". "Meine älteste Teilnehmerin ist 80 Jahre alt undmit großer Freude dabei." Professor Thomas Abel vom Institut fürBewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule Kölnrät älteren Schwimmschülern vorab zu einem ärztlichen Check-up, "vorallem wenn Vorerkrankungen bestehen". Meist gibt es keineEinschränkungen: "In vielen Fällen kann Schwimmen sogar Beschwerdenlindern." Wichtig für erwachsene Schwimmschüler ist Geduld. "DieFähigkeit des Gehirns, Neues zu lernen, und die Feinmotorik sind beiÄlteren nicht mehr so ausgeprägt wie im Kindesalter", so Abel.Deshalb erlernen die meisten Erwachsenen die neue Fähigkeit auchnicht binnen weniger Wochen. "Für den Hausgebrauch, also für dieFähigkeit, kürzere Strecken sicher zu schwimmen, reichen ein paarMonate Training aber in jedem Fall", erklärt Expertin Wunderlich.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 2/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell