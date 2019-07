Schwimm-WM in der ZDFmediathek: Mehr als 70 Stunden live (FOTO)

Mainz (ots) -Täglich eintauchen: Die ZDFmediathek bietet mehr als 70 StundenLive-Berichterstattung von der Schwimm-WM 2019, dazu Interviews,Hintergründe und Zusammenfassungen. Im südkoreanischen Gwangjukämpfen von Samstag, 13. Juli 2019, bis Sonntag, 28. Juli 2019,Schwimmer, Wasserballer, Wasserspringer und Synchronschwimmer um dieMedaillen - und die deutschen Schwimmsport-Fans können jeden Tag inden ZDF-Livestreams die Wettbewerbe miterleben - ergänzt durchweitere Infos auf der ZDFsport.de. Am Freitag, 26. Juli 2019,berichtet auch ZDFinfo live von der Schwimm-WM - von 12.55 bis 15.30Uhr. Als ZDF-Reporter sind Sylvia Warnke und Thomas Wark im Einsatz,als ZDF-Schwimm-Experte ist Christian Keller dabei.In der ZDFmediathek gibt es das exklusive Komplett-Paket zurSchwimm-WM 2019: Wer die Livestreams aus Südkorea verpasst, findetdie Zusammenfassungen aller Entscheidungen auf Abruf in derZDFmediathek. Das Schwimm-Angebot ist für alle Geräte optimiert:klassisch auf der Website, in den Apps, per Smart-TV oder via HbbTV.Die Livestreams auf ZDFsport.de von der Schwimm-WM inGwangju/Südkorea in der Übersicht:Samstag, 13. Juli 20196.00 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-TurmMixed8.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 1-Meter-Brett Frauen12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Einzel13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 3-Meter-BrettMännerSonntag, 14. Juli 20198.30 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 1-Meter-Brett Männer12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Duett13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-TurmFrauenMontag, 15. Juli 20198.20 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 3-Meter-BrettFrauen10.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Duett Mixed12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Highlight Routine13.30 Uhr: Wasserball: Deutschland - Japan, Männer, Vorrunde13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen 10-Meter-TurmMännerDienstag, 16. Juli 201912.00 Uhr: Synchronschwimmen: Technische Kür Team13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 3-Meter-Brett / 10-Meter-TurmTeam EventMittwoch, 17. Juli 201910.50 Uhr: Wasserball: Deutschland - Brasilien, Männer, Vorrunde12.00 Uhr: Synchronschwimmen: Freie Kür Einzel13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 10-Meter-Turm FrauenDonnerstag, 18. Juli 201912.00 Uhr: Synchronschwimmen: Freie Kür Duett13.45 Uhr: Kunst- und Turmspringen: 3-Meter-Brett MännerFreitag, 19. Juli 20195.30 Uhr: Wasserball, Deutschland-Italien, Männer, Vorrunde12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Team Freie Kür13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 3-Meter-Brett FrauenSamstag, 20. Juli 20198.30 Uhr: Kunst-/Turmspringen, Synchronspringen 3-Meter-Brett Mixed10.00 Uhr: Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür12.00 Uhr: Synchronschwimmen, Freie Kombination13.45 Uhr: Synchronschwimmen, Gala13.45 Uhr: Kunst-/Turmspringen, 10-Meter-Brett MännerSonntag, 21. Juli 201913.00 Uhr: Beckenwettbewerbe mit 400 Meter Freistil Männer/Frauensowie 4 mal 100 Meter Freistil-Staffel Männer/FrauenMontag, 22. Juli 20193.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, diverse Vorläufe13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 100 Meter BrustMänner und 200 Meter Lagen FrauenDienstag, 23. Juli 20195.00 Uhr: Klippenspringen, Frauen13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200 Meter FreistilMänner und 100 Meter Brust FrauenMittwoch, 24. Juli 20195.00 Uhr: Klippenspringen, Männer13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 800 Meter FreistilMänner und 200 Meter Freistil FrauenDonnerstag, 25. Juli, 201913.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200 Meter LagenMänner und 200 Meter Schmetterling FrauenFreitag, 26. Juli 201911.30 Uhr: Wasserball, Finale Frauen12.55 Uhr (auch in ZDFinfo): Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 200Meter Brust Männer und 100 Meter Freistil FrauenSamstag, 27. Juli 201911.30 Uhr: Wasserball, Finale Männer13.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 100 MeterSchmetterling Männer und 200 Meter Rücken FrauenSonntag, 28. Juli 201913.00 Uhr: Beckenwettbewerbe, unter anderem mit 400 Meter LagenMänner und 50 Meter Freistil FrauenAlle Entscheidungen im Freiwasserschwimmen sind zusätzlich inZusammenfassungen in der ZDFmediathek zu sehen. Alle sportlichenEntscheidungen in Gwangju, die aufgrund der Zeitverschiebung zu nochnachtschlafender Zeit in Deutschland stattfinden, können die Nutzerder ZDFsport.de morgens in Video-Übersichten finden. Kurzmeldungensorgen für den schnellen nachrichtlichen Überblick. Ergebnisse zuallen Wettbewerben und der Medaillenspiegel runden das Angebot ab.Und auch auf den ZDFsport-Seiten bei Facebook, Instagram und Twittersind die Fans und Follower immer auf dem aktuellsten Stand. Zudembietet der ZDFtext (ab Seite 200) Nachrichten, Ergebnisse und denMedaillenspiegel.