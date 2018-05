Schwierige Suche nach Investor für ICC-Sanierung: Estrel-Chef Streletzki will sich nicht bewerben

Berlin (ots) -Sperrfrist: 23.05.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Suche nach einem Investor für das marode Kongresszentrum ICCkönnte sich laut rbb-Recherchen schwieriger gestalten als bisherangenommen. Ein prominenter Kandidat, Estrel-Chef EkkehardStreletzki, will nicht am Verfahren teilnehmen.Der Senat habe ihn in der Vergangenheit wegen des ICCangesprochen, sagte Streletzki im rbb-Interview. Dann aber habe erlange Zeit gar nichts mehr von der Politik gehört - und nun seinInteresse verloren. "Das ist für uns nicht mehr so interessant. Damuss sich die Messe drum kümmern", so Streletzki. Er konzentriertsich stattdessen auf den Bau des 175 Meter hohen Estrel-Towers inNeukölln. Der soll das estrel-Hotel ergänzen und u.a. noch mehr Platzfür Kongresse bieten."Ich finde es schade", sagte der baupolitische Sprecher der CDU,Christian Gräff. "Der Umgang mit ihm ist nicht angemessen gewesen."Gräff forderte vom Senat, dass dieser ein Konzept für das ICC undseine Umgebung vorlegt.Die Messe Berlin will das riesige ICC am liebsten loswerden. Esverfügt trotz seiner Größe über nicht genügend nutzbare Fläche undist kaum rentabel zu betreiben, sagen Experten. Die rot-rot-grüneLandesregierung wiederum will den 70er-Jahre-Bau, der seit 2014 leersteht, sanieren und wieder zum Kongresszentrum machen - mit Hilfeeines privaten Investors. Für die Schadstoffsanierung stellt das LandBerlin 200 Millionen Euro bereit. Der Investitionsbedarf beim ICCliegt laut der Senatsverwaltung für Wirtschaft allerdings beimindestens 500 Millionen Euro.Das Konzept für die zukünftige Nutzung und damit die Grundlage fürdie Investorensuche wird derzeit zwischen den Senatsverwaltungenabgestimmt. Auf Nachfrage des rbb erklärte BerlinsWirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), man werde die landeseigeneMesse GmbH nicht gegen ihren Willen als ICC-Investor ins Spielbringen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAktueller Tisch / Investigatives & HintergrundMasurenallee 8-1414057 BerlinTel. 030-97993-30300Telefax: +49 30 97993 30309koordination@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell