Schwierige Rettungsarbeiten - Rotkreuz-Helfer in Indonesien rund um die Uhr im Einsatz

Berlin (ots) - Nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami inIndonesien gestalten sich die Rettungsarbeiten weiterhin äußerstschwierig. "Noch immer ist das gesamte Ausmaß der Katastropheunklar. Zerstörte oder von Geröll versperrte Straßen sowieeingestürzte Brücken verhindern vielerorts den Zugang für die Helfer.In viele Gebiete besteht noch immer gar kein Kontakt. Freiwillige desIndonesischen Roten Kreuzes sind rund um die Uhr im Einsatz, um denÜberlebenden zu helfen. Das Deutsche Rote Kreuz steht für dieUnterstützung seiner Schwestergesellschaft bereit", sagt ChristofJohnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen RotenKreuz. Das DRK ruft zu Spenden für die Bevölkerung auf.Immerhin sei es den ersten Rettungskräften des Indonesischen RotenKreuzes inzwischen gelungen, die Außenbezirke des Donggala-Distriktszu erreichen, der mit am heftigsten von der Katastrophe betroffensei, sagte Johnen weiter. Ganze Häuser seien in Erdspaltenverschwunden. Die größte Herausforderung sei allerdings derzeit,umfassend Hilfe in die betroffenen Gebiete zu bringen. "Was dieÜberlebenden am dringendsten benötigen, sind medizinische Hilfe,Nahrungsmittel, Trinkwasser und sichere Unterkünfte", sagt Johnen.Helfer des Roten Kreuzes unterstützen die Suche nach Verschütteten,leisten Erste Hilfe und geben Essen aus. Zudem wurden 15Ambulanzfahrzeuge, 22 Wassertankwagen sowie Planen, Decken,Schlafmatten und Kanister in die Region geliefert.Am Nachmittag des 28. September ereigneten sich auf derindonesischen Halbinsel Sulawesi mehrere Erdbeben, darunter eines derStärke 7,4. Es wurde eine sechs Meter hohe Flutwelle ausgelöst, dieunter anderem in der Provinzhauptstadt Palu und in Donggala fürstarke Zerstörung sorgte. Es wird in der Region weiter mit Nachbebengerechnet, viele Menschen verbrachten die vergangenen Nächte ausAngst im Freien.Für Redaktionen: Christof Johnen steht für Interviews gerne zurVerfügung. Melden Sie sich in der Pressestelle. Fotos zum Downloadfinden Sie hier http://www.pressefotos.drk.de/.Weitere Infos finden Sie hier: http://ots.de/ivCkFWUnterstützen Sie die Menschen nach dem Tsunami in Indonesien:IBAN: DE63370205000005023307BIC: BFSWDE33XXXStichwort: Tsunami SulawesiPressekontakt:DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029,schuetz@drk.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell