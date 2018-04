Schwetzinger SWR Festspiele live in SWR2 und im Web (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ab 27. April: 12 Konzerte aus dem Schwetzinger Schloss und derKirche St. Maria live im Radio / weitere Festival-Höhepunkte alsMitschnitt / Videostreams auf www.SWRClassic.deDie Schwetzinger SWR Festspiele 2018 sind auch im Radio einLive-Erlebnis: Vom 27. April bis 26. Mai werden u. a. die GeigerinAntje Weithaas, der Pianist Bertrand Chamayou, die Cellistin TanjaTetzlaff, die Camerata Bern, das Rolston String Quartet, das PacificaQuartet, das Pavel Haas Quartett, das SWR Vokalensemble, der GeigerGil Shaham und das SWR Symphonieorchester live in SWR2 zu hören sein.Den Auftakt macht am 30. April die Übertragung eines Klavierabendsmit dem französischen Pianisten Bertrand Chamayou, der ganz demKomponisten Franz Liszt gewidmet ist. Am Feiertag 1. Mai folgengleich zwei Live-Sendungen an einem Tag: die Streichquartett-Matineemit dem Rolston String Quartet aus Kanada um 11:03 Uhr sowie das derPassionsgeschichte gewidmete Konzert des SWR Vokalensembles in derKirche St. Maria, zeitversetzt um 20:03 Uhr. Es ist ab 18 Uhr auch imVideo-Livestream auf www.SWRClassic.de zu sehen.SWR Symphonieorchester und Gil Shaham mit Werken von Mozart Zu denHöhepunkten des Festivalprogramms zählt das Konzert des SWRSymphonieorchesters mit dem in den USA geborenen und in Israelaufgewachsenen Geiger Gil Shaham mit Werken Mozarts aus der Zeit desKomponisten in Salzburg. Es wird am 12. Mai 2018 ab 18 Uhr live imWeb als Videostream auf www.SWRClassic.de sowie zeitversetzt um 20:03Uhr in SWR2 übertragen. Neben den Live-Übertragungen sendet SWR2 biszum 31. Mai Mitschnitte zahlreicher Konzerte der Schwetzinger SWRFestspiele. So wird die Uraufführungsoper des Festivals, "Argo" vonJosé Maria Sánchez-Verdú, am 13. Mai 2018 um 20:03 Uhr zu hören sein.An der Aufführung unter Leitung des Komponisten wirken das SWRSymphonieorchester, der Chor des Staatstheaters Mainz und das SWRExperimentalstudio Freiburg mit. Programminformationen, SWR WebConcerts und Sendehinweise gibt es aufwww.schwetzinger-swr-festspiele.de.Vier Live-Videostreams auf www.SWRClassic.de SWRClassic streamtinsgesamt vier Konzerte im Web, den Anfang macht am 29. April dieOper "Argo". Es folgen der Auftritt des SWR Vokalensembles (1. Mai),das Jubiläumskonzert der "King's Singers" zum 50jährigen Bestehen (6.Mai) und der Mozart-Abend mit Gil Shaham (12. Mai).Vollständige Programmübersicht zum Herunterladen (PDF):www.SWR.de/kommunikation Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell