Schwetzinger SWR Festspiele 2019 live im Radio und Videostream (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ab 28.4.: Sieben Konzerte aus dem Schwetzinger Schloss live inSWR2 / Uraufführung der Oper "Der Fall Babel" und "OrchesterakademieII" im Video-Livestream auf SWRClassic.deNeun musikalische Highlights der Schwetzinger SWR Festspiele 2019sind live im Radio und als Video-Livestream zu erleben: Während desFestivals zwischen 26. April und 25. Mai werden u. a. die SopranistinSimone Kermes, das Streichertrio Sepec, Zimmermann, Queyras, das SWRSymphonieorchester, das Ensemble Al Ayre Espan᷉ol, das TrioMarvin sowie die Pianisten William Youn und Martin Helmchen zu hörensein. Den Auftakt macht am 28. April ein Livestream aufSWRClassic.de, die Uraufführung des Musiktheaters "Der Fall Babel"von Elena Mendoza und Matthias Rebstock mit dem SWRExperimentalstudio unter der Leitung von Walter Nußbaum. Neben denKonzerten werden zwei "SWR2 Musikstunden live" aus Schwetzingengesendet: "Das Rätsel" mit Katharina Eickhoff und Gästen am 5. Maiund "Die Musikalische Monatsrevue" mit Lars Reichow am 25. Mai(jeweils um 9:05 Uhr).Live im "SWR2 Abendkonzert": Jean-Guihen Queyras, Simone Kermes u.a.Das "SWR2 Abendkonzert" sendet sechs Konzerte aus Schwetzingen inLive-Übertragung oder live zeitversetzt. Das erste Konzert amDienstag, 30. April um 19 Uhr heißt "Vivat Händel!". SopranistinSimone Kermes und Concerto Köln interpretieren Opernarien undInstrumentalmusik von Georg Friedrich Händel. Das Konzert am 1. Maimit Daniel Sepec (Violine), Tabea Zimmermann (Viola) und Jean-GuihenQueyras (Violoncello) mit Werken von Beethoven, Veress und Mozart istlive zeitversetzt ab 20:03 Uhr zu hören. Ebenfalls live zeitversetztübertragen wird das Konzert am Sonntag, 5. Mai um 20:03 Uhr: Das SWRSymphonieorchester und Antoine Tamestit (Viola) spielen unter derLeitung von Alessandro de Marchi Werke von Johann GeorgAlbrechtsberger, Franz Anton Hoffmeister und Joseph Haydn. Am 14. Maium 19:30 Uhr tritt die spanische Mezzosopranistin Maite Beaumont aufdie Schwetzinger Bühne: Sie singt mit dem Ensemble Al AyreEspan᷉ol unter der Leitung von Eduardo López Banzo "EuropeanTreasures in the Americas", Werke von Händel im Wechsel mitKompositionen des Spaniers José de Torres.Zwei Klavierabende live im "SWR2 Abendkonzert" mit William Younund Martin HelmchenEin Klavierabend live aus dem Mozartsaal mit dem koreanischenPianisten William Youn folgt am Mittwoch, 22. Mai um 19:30 Uhr mitWerken von u. a. Nadia Boulanger, Johann Sebastian Bach, AlexanderSkrjabin und Peter Eötvös. Unter dem Titel "Credo" gestaltet PianistMartin Helmchen einen weiteren Klavierabend im Mozartsaal am 24. Maium 19:30 Uhr mit Werken von Bach, Liszt, Franck und Messiaen - liveim "SWR2 Abendkonzert" zu erleben.Live in "SWR2 Musik": Preisträger des ARD-Wettbewerbs feiern"Einstand"Die Preisträger des ARD-Wettbewerbs treten am Samstag, 18. Mai ab15:05 Uhr im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses wie auch in "SWR2Musik" vors Publikum. Unter dem Titel "Einstand" zeigen dasKlaviertrio Marvin sowie die Solisten Diyang Mei (Viola) und ThomasHutchinson (Oboe) ihr Repertoire. Auf dem Programm stehen Werke vonFanny Hensel und Ernst Krenek neben Klassikern wie Mozart, Brittenund Schumann.Zwei Livestreams auf www.SWRClassic.de: "Der Fall Babel" und"Orchesterakademie II"Im Zentrum des Festivalprogramms steht die Uraufführung desMusiktheaters "Der Fall Babel" von Elena Mendoza und MatthiasRebstock am 26. und 28. April im Rokokotheater des SchwetzingerSchlosses. Die Auftragskomposition des SWR verhandelt den Mythos umden Turmbau zu Babel, der von Gott mit der Sprachverwirrung derMenschheit bestraft wird. Die verlorengegangene Einsprachigkeitprojizieren Mendoza und Rebstock in die Zukunft und zitieren hierfürTexte von Fabio Morábito, Yoko Tawada und Cécile Wajsbrot, imLivestream am Sonntag, 28. April ab 18 Uhr auf SWRClassic.de zusehen. "SWR2 Oper" überträgt den Mitschnitt des Werks am Sonntag, 12.Mai um 20:03 Uhr. Als weiterer musikalischer Höhepunkt ist das SWRSymphonieorchester mit "Orchesterakademie II" online und im Radio zuerleben. Unter der Leitung von Nicholas McGegan spielt deramerikanische Geiger Gil Shaham Werke von Strawinsky, Mozart undProkofjew. Das Konzert wird am Samstag, 11. Mai ab 18 Uhr live ausdem Rokokotheater als Videostream auf www.SWRClassic.de sowie im"SWR2 Mittagskonzert" am Donnerstag, 30. Mai um 12:30 Uhr übertragen.Programminformationen, SWR Web Concerts und Sendehinweise gibt esauf www.schwetzinger-swr-festspiele.de.Vollständige Sendungsübersicht zum Herunterladen (PDF),kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/schwetzinger-swr-festspielePressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de