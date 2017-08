Schwesterntreffen im Hamburger Hafen: EUROPA und EUROPA 2 erstmalig beide bei den Hamburg Cruise Days

Hamburg (ots) -- "Captain's Dinner in the Sky" mit Blick auf den Hafen- Exklusives Menü von Sternekoch Karlheinz Hauser- EUROPA und EUROPA 2 bei der Auslaufparade- Live-Auftritt von Johannes Oerding an Bord der EUROPA 2Zu den Hamburg Cruise Days 2017 hat Hapag-Lloyd Cruises sowohl zuLand als auch zu Wasser ein umfangreiches Programm geplant. Erstmaligwerden beide Luxusschiffe, EUROPA und EUROPA 2, die Hansestadt zumKreuzfahrtevent des Jahres besuchen und an der großen Auslaufparadeam 09. September teilnehmen. Highlight an Land ist das "Captain'sDinner in the Sky" mit Kapitän Christian van Zwamen, bei dem dasmaritime Spektakel im Hafen aus einer ganz besonderen Perspektivebeobachtet werden kann. Mit der Auslaufparade begeben sich dieLuxusschiffe auf besondere musikalische Reisen. Während an Bord derEUROPA 2 das UNPGLUGGED-Festival mit verschiedenen Künstlern der Pop-und Soulszene wie Johannes Oerding und SEVEN Premiere feiert, freuensich die Gäste der EUROPA auf eine Kreuzfahrt mit Boney M.Während der Cruise Days ermöglicht Hapag-Lloyd Cruises einGourmet-Erlebnis der besonderen Art. In einem Restaurant in 50 MeterHöhe, das an einem Kran befestigt ist, können geladene Gäste dieAuslaufparade von oben beobachten und dabei gemeinsam mit EUROPA2-Kapitän Christian van Zwamen ein exklusives 3-Gänge-Menü vonSternekoch Karlheinz Hauser und dem vegetarischen Gourmetkoch MichaelHoffmann genießen.Zudem wird an drei Terminen ein 2-Gänge-Menü bzw. Brunchangeboten. Interessierte können sich für 69 Euro pro Person unterhttp://www.hl-cruises.de/hamburg-cruise-days-2017 anmelden.Die EUROPA wird Hamburg zu den diesjährigen Cruise Days amSamstag, den 09. September 2017 anlaufen. Im Rahmen der Auslaufparadebegibt sie sich auf eine Reise über Oslo und Kopenhagen nach Kiel,die von der Band Boney M. musikalisch begleitet wird.Die EUROPA 2 wird bereits am Freitagabend in Hamburg sein. Mit derAuslaufparade startet die UNPLUGGED-Festival Reise, bei der die GästeKünstler der Pop- und Soulszene in der Atmosphäre intimer, fastprivater Clubkonzerte hautnah erleben. Auf der 4-tägigen Kreuzfahrtvon Hamburg über Amsterdam nach Hamburg treten SEVEN, JohannesOerding, Anna Depenbusch, Mic Donet und Sebó auf.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter http://ots.de/REhZM -PASSAGEN Blog unter www.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell