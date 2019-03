"Schwestern" gehen über Leichen: neuer ARD Radio Tatort des SWR (FOTO)

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -Kommissarin Brändle ermittelt in ihrer Familie / 12.4.2019 inSWR2, 10.-15.4.2019 im ARD-Hörfunk / mit Karoline Eichhorn, UeliJäggi, Matti Krause, Holger Kunkel, Lisa Hrdina u. a.Der neue ARD Radio Tatort des SWR beginnt im Kellerverschlag einesStuttgarter Mietshauses: Dort liegt in der Tiefkühltruhe die Leichevon Psychotherapeutin Dr. Schnell. Bei der Toten liegt eineblutbespritzte Holzskulptur. Kommissarin Nina Brändle (KarolineEichhorn) erkennt die Figur sofort wieder - ein Erbstück ihresGroßvaters. Aber was hat ihre Familie mit dem Mord zu tun? DerHörspielkrimi von Hugo Rendler ist am Freitag, 10. April 2019 um22:33 Uhr in SWR2 sowie vom 10. bis 15. April im ARD-Hörfunk zuhören. Regie führte Alexander Schuhmacher. Die Dramaturgie hatteEkkehard Skoruppa. Produktion: SWR 2019.Brändles Chef Finkbeiner (Ueli Jäggi) lässt zunächst nach denBesitzerinnen des Mietshauses suchen. Es sind Linda und Laura Miller,zwei alte Damen, so geizig wie streitsüchtig, sagen deren Mieter.Derweil ermittelt Nina Brändle stillschweigend in ihrer eigenenFamilie. Die Skulptur, angeblich ein Original des Künstlers Hans Arp,war zuletzt im Besitz ihrer Schwester Babs. Doch Schwester Babs weißangeblich nicht, wo die Figur geblieben ist, und ihr Mann Addi tutauch ahnungslos. Bis Brändle herausfindet, dass Addi inpsychotherapeutischer Behandlung war ...Autor Hugo RendlerHugo Rendler, geboren 1957 in Stühlingen/Südschwarzwald, hat alsfreier Autor zahlreiche Hörspiele für DRS Zürich, RB und SWRverfasst. Daneben schreibt er Romane, Theaterstücke und Drehbücher,u. a. für "Die Fallers". Für SWR2 sind bereits mehrere ARD RadioTatorte entstanden. Etliche seiner Hörspiele wurden ausgezeichnet, u.a. mit dem Zonser Hörspielpreis.Sendetermine im SWR HörfunkFreitag, 12. April 2019, 22:33 Uhr, SWR2Sonntag, 14. April 2019, 21:03 Uhr, SWR4 Baden-Württemberg(Zweitsendung)"Schwestern" steht nach Ausstrahlung in der Smartphone-App "ARDAudiothek" zur Verfügung. Auch als Podcast abonnierbar!Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.deWeitere Informationen unter:http://swr.li/ard-radio-tatort-schwesternPressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon 07221 929 23584, E-Mail:oliver.kopitzke@swr.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell