Köln (ots) - "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er istimmer noch stark." Auf diese Nachricht über "Welt"-Reporter DenizYücel haben viele gewartet. Nun durfte seine Schwester - Ilkay Yücel- ihn im türkischen Gefängnis besuchen - und hat danach mit stern TVüber das Treffen mit ihrem Bruder gesprochen. "Das war ein sehremotionaler Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen",sagte sie.Seit über fünf Wochen sitzt der Korrespondent nun schon in derTürkei im Gefängnis, isoliert in einer Zelle. Für ihn sei das einequälende Situation, berichtete die Schwester. Bei ihrem Besuch habeDeniz Yücel gesagt, "dass der Zustand der Einzelhaft schon fastFolter ist." Und auch äußerlich habe die Haft Spuren an ihrem Bruderhinterlassen: "Die Haare waren lang, der Bart war lang, er sah schonein bisschen mitgenommen aus", so Ilkay Yücel im Gespräch mit sternTV. "Aber trotzdem geht es ihm wohl ganz gut."Fast eine Stunde habe sie mit ihrem Bruder sprechen können. Aber:"Wir durften uns nicht umarmen, hatten eine Glasscheibe zwischen unsund einen Telefonhörer, mit dem wir gesprochen haben", so Ilkay Yücelim stern TV-Interview. Und "irgendwann ging die Tür hinter ihm aufund da waren vier Wächter, die ihn begleitet haben, die dann gesagthaben, die Zeit ist um." Für die Schwester war das nur schwer zuertragen: "Ich finde keine passenden Worte, um das zu beschreiben",sagte sie.Wie lange ihr Bruder noch im Gefängnis ausharren muss, weißniemand. Wie er mit dieser Situation und der Ungewissheit umgeht?"Als ich ihn besucht hatte, da hatte er noch Kraft", sagte seineSchwester. "Und ich hoffe, das wird noch andauern."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell