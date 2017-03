Schwesig fordert Unterstützung für Frauen im Tech-Sektor

Berlin (ots) - Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat sichfür eine größere Unterstützung von Frauen im Tech-Sektorausgesprochen. Auf der vom Vodafone Institut für Gesellschaft undKommunikation veranstalteten Konferenz "Women in Tech: Breaking theGlass Ceiling" in Berlin sagte Schwesig in ihrem Eröffnungsvortrag:"Der digitale Wandel wird unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaftgestalten. Darum brauchen wir dringend Frauen mit Gestaltungsmacht,die mitreden und mitbestimmen, wenn es darum geht, die Chancen zunutzen und den Gefahren zu begegnen. Es kann nicht sein, dass diedigitale Wirtschaft weiter hinterherhinkt. Kaum irgendwo halten sichVorurteile gegenüber Frauen so hartnäckig, und die Zahlen zu ihrerBenachteiligung sind alarmierend. Ganz nach oben auf die Agendagehören: gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, gleiche Chancen aufFührungspositionen, gleicher Zugang zu Kapital."Bei der Veranstaltung sprachen neben Schwesig unter anderen auchdie Gründerinnen Riva-Melissa Tez (Permutation Ventures), Lisa Witter(apolitical), Marieme Jamme (IAmTheCode), Ida Tin (Clue) und DupsyAbiola (InternAvenue) sowie Anna Dimitrova (Director Strategy andDigital, Vodafone Deutschland).Anlass für die Konferenz war das Finale der ersten Runde vonF-LANE, dem ersten europäischen Accelerator-Programm von und fürFrauen im Tech-Bereich. Dessen Teilnehmerinnen konnten innerhalb vonsechs Wochen im Berliner Impact Hub wichtige Erfahrungen sammeln,ihre Netzwerke ausbauen und von diversen Coachings profitieren. Beimfinalen Pitch auf der "Women in Tech"-Konferenz stellten sie ihreStartups dem Publikum vor.Die vor kurzem vom Vodafone Institut veröffentlichte Studie "NeueWelt und alte Rollen?" hatte ergeben, dass sich viele Gründerinnengegenüber Gründern benachteiligt fühlen. Alice Steinbrück,Verfasserin der Studie und Direktorin Strategie und Programme beimVodafone Institute, sagte: "Das gängige Klischee, dass es keineFrauen mit Tech-Kompetenzen gibt, ist veraltet. Um das vorhandenePotenzial zu wecken, muss sich die Herangehensweise von Medien,Politik und Kapitalgebern ändern."Pressekontakt:Friedrich Pohl, Leiter KommunikationVodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikationfriedrich.pohl@vodafone.comTel. 0172 / 715 59 00Original-Content von: Vodafone Institut f?r Gesellschaft und Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell